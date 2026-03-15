Man City trả giá vì Haaland sa sút

Manchester City hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League đúng thời điểm Erling Haaland rơi vào cơn hạn bàn thắng kéo dài.

Haaland nhạt nhòa khi Man City đánh rơi chiến thắng trước West Ham.

Rạng sáng 15/3, Erling Haaland chơi nhạt nhòa khi Man City hòa 1-1 trước West Ham. Đây là trận đấu Man City rất cần tiền đạo chủ lực của họ bùng nổ, sau khi Arsenal nới rộng khoảng cách lên 10 điểm nhờ chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Everton.

Thế nhưng, trước đối thủ ưa thích (Haaland ghi tới 11 bàn vào lưới West Ham, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác), tiền đạo người Na Uy có một trong những màn trình diễn tệ nhất mùa giải.

Haaland không ghi bàn, thậm chí bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội ngon ăn trước khung thành rộng mở. HLV Pep Guardiola thừa nhận: “Erling biết chúng tôi cần bàn thắng của cậu ấy. Chúng tôi cũng cần tạo thêm cơ hội cho cậu ấy, nhưng cậu ấy có ba hoặc bốn cơ hội tốt ở đầu hiệp một mà không tận dụng được".

Haaland vẫn dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League mùa này với 22 bàn thắng, nhiều hơn Igor Thiago của Brentford 4 bàn. Tuy nhiên, anh trải qua một tháng không ghi bàn ở mọi đấu trường.

Nhìn rộng hơn, trong 12 trận gần nhất tại Premier League, Haaland chỉ ghi được 3 bàn, trong đó 2 bàn từ penalty. Cựu tiền đạo Borussia Dortmund đang trải qua giai đoạn sa sút phong độ tồi tệ nhất sự nghiệp, và điều này dường như khiến Man City mất cơ hội bảo vệ ngôi vương.

Thêm vào đó, Man City đang bị dẫn 0-3 sau lượt đi vòng 1/8 Champions League trước Real Madrid. Màn trình diễn kém cỏi của Haaland tại Bernabeu cũng là một trận đấu khác anh không đạt kỳ vọng.

Haaland chơi kém từ đầu năm.

Trở về Anh sau trận đấu đáng quên tại Madrid, Haaland chỉ chạm bóng 21 lần suốt 90 phút có mặt tại London Stadium. Anh có 4 pha dứt điểm, nhưng chỉ 1 lần buộc thủ môn Mads Hermansen phải cứu thua.

Các pha dứt điểm còn lại của Haaland đều kém chất lượng, tệ nhất là cú sút hỏng ăn từ cự ly gần sau đường chuyền hoàn hảo của Jérémy Doku.

Thời gian gần đây, Haaland thường thi đấu uể oải. Điều này xảy ra kể từ khi anh phải ra sân liên tục từ FIFA Club World Cup hồi tháng 6 năm ngoái.

Sự vắng mặt khó hiểu của Phil Foden trong đội hình xuất phát Man City cũng cắt đứt một nguồn cung cấp bóng đáng tin cậy khác cho trung phong người Na Uy.

Mọi tiền đạo xuất sắc đều trải qua giai đoạn tịt ngòi, nhưng đây là lần đầu tiên Haaland gặp khủng hoảng kéo dài. Nó đến đúng lúc Man City cần anh nhất. Và điều đó rất có thể sẽ khiến họ mất ngôi vương Premier League.

Highlights West Ham 1-1 Man City Vòng 30 Premier League, Manchester City có chuyến làm khách thất vọng trước West Ham khi chỉ có một kết quả hoà.

Những cuốn sách hay về thể thao Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...