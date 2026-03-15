Dowman là Yamal của Premier League

Max Dowman, cậu thiếu niên 16 tuổi, vừa tạo ra phép màu đồng thời khiến cuộc đua Ngoại hạng Anh mùa này chứng kiến ngã rẽ lớn.

Max Dowman tỏa sáng trong trận thắng 2-0 của Arsenal trước Everton ở vòng 30.

Hai khoảnh khắc Dowman tạo ra trước Everton sẽ còn được nhắc lại ở tương lai, thậm chí được đề cập đến trong lịch sử bóng đá Anh, nếu Arsenal vô địch Premier League.

Sự khác biệt

Vào sân từ băng ghế dự bị, cầu thủ 16 tuổi và 73 ngày góp công lớn giúp “Pháo thủ” giành chiến thắng và tạm thời nới rộng khoảng cách với Manchester City lên 10 điểm.

Dowman đang khiến cả nước Anh phát cuồng, nhờ màn tỏa sáng chỉ trong 22 phút ra sân trước Everton. Trước khi cầu thủ 16 tuổi vào sân, Arsenal đơn giản là không thể vượt qua được hàng thủ Everton.

Nỗi lo sợ ngập tràn Emirates khi trận đấu sắp kết thúc với tỷ số 0-0. Arsenal cần điều gì đó phi thường. Và ở phút 89, Dowman mang đến đường chuyền mà đội chủ nhà thiếu suốt cả trận.

Pha tạt bóng xoáy và cực kỳ khó chịu của Dowman khiến hàng thủ Everton lúng túng lần đầu tiên. Jordan Pickford lao ra bắt bóng hụt, để Piero Hincapie đánh đầu kiến tạo cho Viktor Gyokeres đệm vào lưới trống. Sân Emirates vỡ òa.

Dowman ghi dấu ấn trước Everton.

Ý nghĩa to lớn của bàn thắng thể hiện qua những tiếng reo hò, ngay cả Arteta cũng nhảy cẫng lên vui mừng. Dù Arsenal chơi tệ đến đâu trước Everton, bàn thắng ấy có tác dụng thay đổi cục diện.

Không lâu sau, Dowman tiếp tục sống trong giấc mơ của chính mình. Khi Arsenal phòng ngự kiên cường, Everton được hưởng phạt góc. Pickford dâng cao lên tham gia tấn công để lại khoảng trống. Bóng bật ra và rơi vào chân Dowman.

Không giống nhiều cầu thủ khác thường chỉ cố phá bóng, tài năng 16 tuổi không vội vàng dứt điểm. Thay vào đó, anh bình tĩnh vượt qua Kiernan Dewsbury-Hall, giữ bóng và rê từ giữa sân nhà đến tận vòng cấm Everton rồi ghi bàn.

Tương lai sáng

Đó là sự khác biệt giữa những cầu thủ bình thường và một tài năng trẻ sáng giá. Một pha xử lý theo kiểu của Lamine Yamal, hay thậm chí là Lionel Messi hay Ronaldinho.

Premier League và bóng đá Anh cuối cùng cũng tìm thấy một đối trọng xứng đáng để so tài với Yamal và người Tây Ban Nha trong nhiều năm tới. Cả hai cùng thuận chân trái, có phong cách rê bóng tốc độ, thông minh và tư duy chơi bóng đột phá.

“Không gì làm Max nao núng”, Arteta nói về Dowman sau trận. “Thật không thể tin nổi những gì cậu ấy đã làm. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời”.

Dù Yamal đã tiến xa và sớm hơn, những gì Dowman thể hiện trong nửa năm qua mang đến nhiều hứa hẹn. Đừng quên rằng Yamal lớn hơn Dowman 2 tuổi, và Premier League khắc nghiệt hơn về thể lực và cường độ so với La Liga.

Nếu Arsenal vô địch nước Anh mùa này và giải cơn khát sau hơn 22 năm chờ đợi, khoảnh khắc tỏa sáng của Dowman trước Everton sẽ còn được nhắc mãi.

Highlights Arsenal 2-0 Everton

