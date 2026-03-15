Nụ cười Ronaldinho và người mẹ làm nên huyền thoại

Nụ cười kinh điển của Ronaldinho trên sân cỏ bắt nguồn từ người mẹ luôn âm thầm đứng sau mọi bước ngoặt cuộc đời anh.

Với Ronaldinho, mẹ là tất cả.

Trong ký ức của nhiều người hâm mộ bóng đá, Ronaldinho luôn gắn liền với nụ cười rạng rỡ và phong cách chơi bóng đầy ngẫu hứng. Nhưng phía sau ánh hào quang của huyền thoại Brazil là câu chuyện về tình cảm gia đình, đặc biệt là người mẹ có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời anh.

Mẹ của Ronaldinho, bà Miguelina Eloi Assis dos Santos là một y tá và cũng giữ vai trò trụ cột trong gia đình sau khi chồng qua đời. Người anh Joao de Assis Moreira mất vì tai nạn khi Ronaldinho mới 8 tuổi. Từ thời điểm đó, Miguelina một mình nuôi dạy các con và trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất của cậu bé mê bóng đá ở Porto Alegre.

Bà không chỉ chăm lo cuộc sống mà còn là người khuyến khích Ronaldinho theo đuổi đam mê. Ronaldinho sau này nhiều lần thừa nhận rằng chính sự động viên của bà giúp anh tin rằng bản thân có thể bước ra thế giới.

Khi sự nghiệp thăng hoa cùng Barcelona và tuyển quốc gia Brazil, Ronaldinho vẫn luôn nhắc đến mẹ như người đầu tiên anh muốn chia sẻ niềm vui. Với anh, mọi danh hiệu và khoảnh khắc vinh quang đều gắn liền với gia đình.

Tháng 2/2021, bà Miguelina qua đời sau khi nhiễm Covid, để lại nỗi mất mát lớn đối với cựu danh thủ Brazil. Trên mạng xã hội, Ronaldinho đăng tải bức ảnh hai mẹ con cùng lời tri ân, gọi bà là "nguồn cảm hứng của cuộc đời".

Ronaldinho từng mang đến cho bóng đá thế giới nhiều khoảnh khắc kỳ diệu. Nhưng phía sau những pha xử lý ngẫu hứng và nụ cười bất tận ấy là câu chuyện giản dị về một người mẹ âm thầm đứng sau ánh hào quang của con trai.

