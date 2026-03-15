Nụ cười Ronaldinho và người mẹ làm nên huyền thoại

  • Chủ nhật, 15/3/2026 12:00 (GMT+7)
Nụ cười kinh điển của Ronaldinho trên sân cỏ bắt nguồn từ người mẹ luôn âm thầm đứng sau mọi bước ngoặt cuộc đời anh.

Với Ronaldinho, mẹ là tất cả.

Trong ký ức của nhiều người hâm mộ bóng đá, Ronaldinho luôn gắn liền với nụ cười rạng rỡ và phong cách chơi bóng đầy ngẫu hứng. Nhưng phía sau ánh hào quang của huyền thoại Brazil là câu chuyện về tình cảm gia đình, đặc biệt là người mẹ có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời anh.

Mẹ của Ronaldinho, bà Miguelina Eloi Assis dos Santos là một y tá và cũng giữ vai trò trụ cột trong gia đình sau khi chồng qua đời. Người anh Joao de Assis Moreira mất vì tai nạn khi Ronaldinho mới 8 tuổi. Từ thời điểm đó, Miguelina một mình nuôi dạy các con và trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất của cậu bé mê bóng đá ở Porto Alegre.

Bà không chỉ chăm lo cuộc sống mà còn là người khuyến khích Ronaldinho theo đuổi đam mê. Ronaldinho sau này nhiều lần thừa nhận rằng chính sự động viên của bà giúp anh tin rằng bản thân có thể bước ra thế giới.

Khi sự nghiệp thăng hoa cùng Barcelona và tuyển quốc gia Brazil, Ronaldinho vẫn luôn nhắc đến mẹ như người đầu tiên anh muốn chia sẻ niềm vui. Với anh, mọi danh hiệu và khoảnh khắc vinh quang đều gắn liền với gia đình.

Tháng 2/2021, bà Miguelina qua đời sau khi nhiễm Covid, để lại nỗi mất mát lớn đối với cựu danh thủ Brazil. Trên mạng xã hội, Ronaldinho đăng tải bức ảnh hai mẹ con cùng lời tri ân, gọi bà là "nguồn cảm hứng của cuộc đời".

Ronaldinho từng mang đến cho bóng đá thế giới nhiều khoảnh khắc kỳ diệu. Nhưng phía sau những pha xử lý ngẫu hứng và nụ cười bất tận ấy là câu chuyện giản dị về một người mẹ âm thầm đứng sau ánh hào quang của con trai.

Ronaldinho 'gây hấn' với Marcelo Trong màn đối đầu giữa Marcelo và Ronaldinho trong trận siêu kinh điển các huyền thoại Real và Barcelona. Đây chính là khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu.

Ronaldinho thừa nhận không còn hứng thú xem trọn trận đấu

Huyền thoại Brazil gây bất ngờ khi thừa nhận anh chỉ xem highlight vì không còn đủ kiên nhẫn ngồi trọn vẹn một trận đấu.

12:04 23/2/2026

Roberto Carlos hé lộ sự thật về Ronaldinho

Huyền thoại Real Madrid, Roberto Carlos chia sẻ nhiều câu chuyện chưa từng kể, từ đỉnh cao của Ronaldinho cho đến cầu thủ ổn định nhất trong kỷ nguyên Galacticos.

06:54 29/11/2025

Hé lộ của Ronaldinho về giai đoạn ngồi tù

Cựu ngôi sao bóng đá Brazil gây bất ngờ khi tiết lộ trải nghiệm hiếm có trong 171 ngày bị giam vì sử dụng hộ chiếu giả năm 2020.

16:42 22/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Đọc tiếp

Scholes va Mikel thang thung che Arsenal hinh anh

Scholes và Mikel thẳng thừng chê Arsenal

31 phút trước 14:01 15/3/2026

0

Hai huyền thoại Premier League, Paul Scholes và John Obi Mikel, gây xôn xao khi công khai chỉ trích Arsenal giữa lúc “Pháo thủ” dẫn đầu cuộc đua vô địch.

Guler pha vo moi gioi han, Real Madrid day song hinh anh

Guler phá vỡ mọi giới hạn, Real Madrid dậy sóng

1 giờ trước 13:15 15/3/2026

0

Một cú sút từ khoảng cách 68,6 mét của Güler không chỉ khép lại trận thắng trước Elche, mà còn khẳng định vì sao Real Madrid vẫn đặt niềm tin lớn vào tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý