Ronaldinho thừa nhận không còn hứng thú xem trọn trận đấu.

Trước trận “El Clasico huyền thoại” tại Mỹ, Ronaldinho khiến người hâm mộ bất ngờ với một chia sẻ rất thật về cuộc sống sau khi treo giày. Nhà vô địch World Cup 2002 thừa nhận anh không còn hứng thú theo dõi trọn vẹn các trận đấu bóng đá như trước.

“Tôi không thích xem bóng đá. Tôi chỉ thích xem những tình huống nổi bật, 90 phút là quá dài. Trừ khi đó là chung kết hoặc derby, những trận đặc biệt như vậy… Còn nếu không, tôi không thích”, Ronaldinho nói. Cựu danh thủ Brazil cũng thừa nhận anh dễ mất bình tĩnh khi xem: “Tôi thấy căng thẳng. Bạn bắt đầu nghĩ ‘Sao anh ta lại chuyền hỏng như thế?’ Và rồi tôi bực mình”.

Phát biểu của Ronaldinho cho thấy một góc nhìn ít được nhắc tới ở các huyền thoại. Sau khi từng sống trong bầu không khí đỉnh cao, việc trở lại làm khán giả đơn thuần không hề dễ dàng. Cảm xúc và áp lực vẫn còn đó, dù anh không còn trực tiếp thi đấu.

Hiện Ronaldinho tham gia chuyến du đấu cùng đội huyền thoại của FC Barcelona. Đội đã đối đầu Real Madrid Legends tại sân BMO ở Los Angeles thuộc The Legends Series LA 2026. Trận đấu diễn ra ngày 22/2. Đây là điểm dừng tiếp theo của chuỗi sự kiện từng tổ chức tại San Salvador và Costa Rica, trước khi tiếp tục đến Guadalajara, Santo Domingo và Jakarta.

Đội hình Barcelona Legends ngoài Ronaldinho còn có Rafael Marquez, Maxwell, Marc Crosas, Javier Saviola và Sorín, dưới sự dẫn dắt của Albert Ferrer. Bên phía Real Madrid Legends góp mặt Luis Figo, Marcelo, Guti và Claude Makelele, do Jose Antonio Camacho chỉ đạo.

Ronaldinho từng vô địch World Cup 2002 và Copa America 1999 cùng Brazil. Giai đoạn đỉnh cao của anh là tại Barcelona, nơi anh giành Champions League, La Liga và Quả bóng Vàng. Sau đó, anh thi đấu cho AC Milan và khép lại sự nghiệp bằng chức vô địch Copa Libertadores cùng Atlético Mineiro.

Chia sẻ của Ronaldinho không làm giảm đi tình yêu bóng đá của anh. Ngược lại, nó cho thấy một sự thay đổi trong cách tận hưởng môn thể thao từng gắn liền với tên tuổi mình. Với “Rô vẩu”, những khoảnh khắc bùng nổ giờ quan trọng hơn cả 90 phút căng thẳng.