Ronaldinho từng gây choáng với độ 'ăn chơi' ở Mexico

Những câu chuyện về quãng thời gian Ronaldinho khoác áo Querétaro tại Mexico khiến không ít người cảm thấy ngỡ ngàng.

Ronaldinho khi còn khoác áo Queretaro, đội bóng của Mexico.

Chỉ vỏn vẹn 6 tháng, nhưng thời gian Ronaldinho khoác áo Querétaro FC (Liga MX) trở thành một trong những chương độc lạ nhất lịch sử bóng đá thế giới. Không phải vì chức vô địch, không phải vì bàn thắng đẹp (dù cũng có), mà vì một huyền thoại Brazil biến sa mạc Querétaro thành Rio de Janeiro thu nhỏ.

Sau khi giành được mọi thứ trong sự nghiệp, Ronaldinho quyết định ký hợp đồng với đội bóng Queretaro của Mexico vào năm 2014, 3 năm sau khi trở về từ châu Âu.

Mặc dù không còn ở đẳng cấp cao nhất, Ronaldinho vẫn làm hài lòng người hâm mộ đội bóng này với màn trình diễn tuyệt vời mùa đó. Huyền thoại người Brazil ghi được 8 bàn sau 29 trận trên mọi đấu trường.

Nhưng đó là trên sân bóng, còn ở ngoài đời, "Rô vẩu" lại khiến ban lãnh đạo đội bóng Mexico choáng váng với thói quen ăn chơi xa hoa.

Ronaldinho yêu cầu CLB cấp cho mình một nhà riêng như khách sạn 5 sao, có thật nhiều phòng, lý do? Vì lúc nào nó cũng chật kín bạn bè và người thân từ Brazil sang chơi.

Không thể thiếu món ăn quê hương, “Rô vẩu” mang theo đầu bếp cá nhân từ Brazil để nấu ăn hàng ngày. Feijoada, picanha, churrasco… tất cả phải chuẩn vị Samba. Ngoài ra, anh còn muốn chơi bóng đá bãi biển giữa sa mạc khắc nghiệt của Mexico.

Để giải quyết, Joaquín Beltrán, cựu GĐTT Querétaro, cho chở hẳn 3 xe tải cát đổ đầy sân nhà Ronaldinho. Khi Ronaldinho muốn ra plaza mua chiếc áo sơ mi, nhưng ngại CĐV nhận ra, anh yêu cầu trung tâm thương mại phải mở cửa sớm 1 tiếng, chỉ phục vụ riêng cầu thủ này.

Được nuông chiều là thế, nhưng Ronaldinho vẫn cảm thấy chán khi ở vùng đất khô cằn tại Mexico. Tháng 2/2015, Ronaldinho rời Querétaro để vể chơi bóng bãi biển ở Brazil mà không lời từ biệt chính thức.