Bài toán khó nhất của Xabi Alonso ở Real Madrid

Không phải chiến thuật, cũng không phải phong độ, thách thức lớn nhất của Xabi Alonso tại Real Madrid nằm ở nơi khó kiểm soát nhất. Phòng thay đồ đầy ngôi sao.

Xabi Alonso đang đối mặt với nhiều thách thức tại Real Madrid.

Giấc mơ dẫn dắt Real Madrid của Xabi Alonso đang khởi đầu không hề êm ả. Đội bóng vẫn thắng, nhưng chưa thuyết phục. Khán giả Bernabeu chưa thực sự tin. Nếu không có khả năng ghi bàn bền bỉ của Kylian Mbappe, bức tranh mùa đông ở Madrid có thể đã mang gam màu u ám hơn nhiều.

Trong bộ phim tài liệu Xabi Alonso The Architect của DAZN, Cesc Fabregas đưa ra nhận định thẳng thắn. Theo HLV Como, vấn đề lớn nhất của Xabi không nằm trên bảng chiến thuật mà nằm trong phòng thay đồ. Ở đó, ai cũng giỏi, ai cũng nghĩ mình xứng đáng đá chính, ai cũng có giá trị chuyển nhượng cao và ai cũng là tuyển thủ quốc gia.

Nhận định ấy chạm đúng vào cốt lõi của Real Madrid hiện tại. Đây không phải tập thể được xây dựng quanh một nhóm trụ cột ổn định. Đó là tập hợp của những cá tính lớn, những ngôi sao quen với việc được ưu tiên. Khi tất cả đều tin rằng mình phải là trung tâm, việc tạo ra sự cân bằng trở thành nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Xabi Alonso bước vào Bernabeu với hành trang là uy tín cá nhân và thành công sớm trong sự nghiệp huấn luyện. Nhưng Real Madrid luôn là một thế giới khác. Ở đây, chiến thắng là nghĩa vụ, còn cảm xúc của ngôi sao là bài toán thường trực. Mỗi quyết định nhân sự đều có thể tạo ra dư chấn. Mỗi lần xoay vòng đội hình đều bị soi xét.

Xabi Alonso đang nỗ lực khẳng định giá trị ở Real Madrid.

Phòng thay đồ ấy không chỉ có Mbappe. Đó còn là những cầu thủ quen với ánh đèn sân khấu, với vị thế ngôi sao ở CLB lẫn đội tuyển. Khi một người ngồi dự bị, không chỉ cái tôi bị tổn thương mà cả hệ sinh thái xung quanh cũng dao động. Truyền thông, người đại diện, mạng xã hội cùng tạo áp lực ngược trở lại băng ghế huấn luyện.

Pepe Reina, người từng sát cánh cùng Xabi trong thế hệ vàng của tuyển Tây Ban Nha, nhìn thấy khó khăn đó. Ông nhấn mạnh việc quản lý một phòng thay đồ như Real Madrid chưa bao giờ dễ. Tuy nhiên, Reina cũng chỉ ra một lợi thế quan trọng của Xabi. Đó là khả năng đối diện trực tiếp với cầu thủ và nói thẳng sự thật.

Sự thẳng thắn ấy là con dao hai lưỡi. Nó có thể tạo ra niềm tin với người hiểu chuyện. Nhưng nó cũng dễ làm tổn thương những cái tôi nhạy cảm. Ở Real Madrid, không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận vai trò phụ, dù chỉ trong một giai đoạn ngắn.

Xabi Alonso hiểu tâm lý cầu thủ, biết cách làm sao để dàn xếp mọi thứ.

Cựu HLV Real Madrid, Rafa Benítez lại đưa ra góc nhìn lạc quan hơn. Ông tin Xabi đủ năng lực để kiểm soát phòng thay đồ. Nhận định này không phải vô căn cứ. Xabi từng là cầu thủ lớn, từng sống trong những phòng thay đồ khắc nghiệt nhất châu Âu. Ông hiểu tâm lý ngôi sao, hiểu khi nào cần mềm mỏng và khi nào phải cứng rắn.

Vấn đề còn lại là thời gian. Real Madrid hiếm khi kiên nhẫn, nhưng mọi HLV thành công ở đây đều phải vượt qua giai đoạn thử lửa. Với Xabi Alonso, thử thách không chỉ là xây dựng lối chơi, mà là thuyết phục từng cá nhân rằng tập thể quan trọng hơn vị thế riêng.

Ở Bernabeu, chiến thuật chỉ là một nửa công việc. Nửa còn lại là nghệ thuật quản trị con người. Và đó chính là bài toán khó nhất đang chờ Xabi Alonso giải.