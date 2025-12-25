Bước ngoặt cho tương lai của Rudiger

Trung vệ kỳ cựu người Đức có thể tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao nhất sau khi chia tay Real Madrid.

Rudiger sắp phải chia tay Real.

Theo El Nacional, Paris Saint-Germain sẵn sàng gửi đến Antonio Rudiger một bản hợp đồng hấp dẫn vào hè 2026, bất chấp việc anh đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

"PSG hiện sở hữu nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình và họ tin rằng sự hiện diện của một ngôi sao giàu kinh nghiệm như Rudiger là rất cần thiết trong phòng thay đồ", El Nacional tiết lộ.

Với nền tảng thể chất tốt, Rudiger được đánh giá hoàn toàn đủ khả năng thi đấu ở Ligue 1. Nếu không dính chấn thương, anh có thể trở thành cái tên đá chính nơi hàng thủ nhà đương kim vô địch Pháp trong một hoặc hai mùa giải tiếp theo.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Rudiger sẽ không tiếp tục gắn bó với Santiago Bernabeu sau khi hợp đồng kết thúc vào mùa hè năm 2026.

Từ khi gia nhập Real Madrid theo dạng tự do từ Chelsea vào năm 2022, trung vệ người Đức nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột. Anh mang đến sự chắc chắn, lối chơi mạnh mẽ và khả năng lãnh đạo giàu kinh nghiệm. Hơn 100 lần ra sân trong màu áo "Los Blancos" là minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng của Rudiger.

Trong kế hoạch của Xabi Alonso, Eder Militao và tài năng trẻ Dean Huijsen sẽ là bộ đôi trung vệ cho tương lai. Song, Real Madrid hiểu rằng họ vẫn cần một ngôi sao đẳng cấp để dẫn dắt hàng thủ và cái tên được nhắm đến là Marc Guehi của Crystal Palace hay Ibrahima Konate của Liverpool.