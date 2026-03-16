Người hâm mộ bức xúc khi AFC chưa xử thua Malaysia

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam phẫn nộ khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chậm trễ trong việc công bố phán quyết liên quan đến tuyển Malaysia.

Vụ việc liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch của Malaysia vốn được xem xét ở nhiều cấp. FIFA cùng Tòa án Trọng tài Thể thao kết luận có tội và bác bỏ các kháng cáo. Tuy nhiên, AFC vẫn yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiếp tục giải trình, thậm chí tổ chức họp báo cập nhật thông tin vào sáng 16/3.

Động thái này khiến nhiều cổ động viên bức xúc. Trên các diễn đàn bóng đá, không ít người đặt câu hỏi vì sao một vụ việc qua nhiều vòng xem xét vẫn chưa thể khép lại.

Một số ý kiến cho rằng nếu sai phạm được xác định thì việc công bố án phạt chỉ còn là vấn đề thủ tục. "Nếu cấp trên đã kết luận, tại sao cấp dưới vẫn tiếp tục yêu cầu giải trình?", một tài khoản bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ yêu cầu AFC cần sớm đưa ra quyết định rõ ràng để tránh kéo dài tranh cãi. Không ít bình luận tỏ ra mỉa mai về tiến độ xử lý của AFC, cho rằng Liên đoàn châu lục đang cố tình "câu giờ".

Trong khi đó, hầu hết cổ động viên Việt Nam bày tỏ hy vọng phán quyết sẽ sớm được công bố, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Hiện tại, AFC chưa đưa ra thời điểm cụ thể cho quyết định cuối cùng. Dù vậy, cơ quan này cũng xác nhận cách xử lý sẽ dựa trên các quy định trong Bộ luật kỷ luật. Hình phạt cho tuyển Malaysia có thể bao gồm hủy kết quả trận đấu và xử thua 0-3, đồng thời nộp tiền.

Khi ấy, khả năng cao Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.