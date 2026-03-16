Người hâm mộ bức xúc khi AFC chưa xử thua Malaysia

  • Thứ hai, 16/3/2026 14:32 (GMT+7)
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam phẫn nộ khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chậm trễ trong việc công bố phán quyết liên quan đến tuyển Malaysia.

Vụ việc liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch của Malaysia vốn được xem xét ở nhiều cấp. FIFA cùng Tòa án Trọng tài Thể thao kết luận có tội và bác bỏ các kháng cáo. Tuy nhiên, AFC vẫn yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiếp tục giải trình, thậm chí tổ chức họp báo cập nhật thông tin vào sáng 16/3.

Động thái này khiến nhiều cổ động viên bức xúc. Trên các diễn đàn bóng đá, không ít người đặt câu hỏi vì sao một vụ việc qua nhiều vòng xem xét vẫn chưa thể khép lại.

Một số ý kiến cho rằng nếu sai phạm được xác định thì việc công bố án phạt chỉ còn là vấn đề thủ tục. "Nếu cấp trên đã kết luận, tại sao cấp dưới vẫn tiếp tục yêu cầu giải trình?", một tài khoản bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ yêu cầu AFC cần sớm đưa ra quyết định rõ ràng để tránh kéo dài tranh cãi. Không ít bình luận tỏ ra mỉa mai về tiến độ xử lý của AFC, cho rằng Liên đoàn châu lục đang cố tình "câu giờ".

Trong khi đó, hầu hết cổ động viên Việt Nam bày tỏ hy vọng phán quyết sẽ sớm được công bố, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Hiện tại, AFC chưa đưa ra thời điểm cụ thể cho quyết định cuối cùng. Dù vậy, cơ quan này cũng xác nhận cách xử lý sẽ dựa trên các quy định trong Bộ luật kỷ luật. Hình phạt cho tuyển Malaysia có thể bao gồm hủy kết quả trận đấu và xử thua 0-3, đồng thời nộp tiền.

Khi ấy, khả năng cao Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

AFC thông tin vụ xử lý bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khởi động cuộc kiểm toán toàn diện đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau bê bối liên quan đến các cầu thủ nhập tịch.

3 giờ trước

Bóng đá nữ Malaysia, Indonesia từ chối dự ASIAD 2026

Đội tuyển nữ Malaysia quyết định không tham dự môn bóng đá tại Á vận hội 2026, sau khi ban tổ chức thay đổi quy định và gửi lời mời quá muộn.

21:07 13/3/2026

FIFA tiếp tục điều tra vụ bê bối của Malaysia

FIFA mở rộng cuộc điều tra liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ của bóng đá Malaysia, với tâm điểm lần này là vai trò của các người đại diện.

09:00 13/3/2026

