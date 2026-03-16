AFC thông tin vụ xử lý bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khởi động cuộc kiểm toán toàn diện đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau bê bối liên quan đến các cầu thủ nhập tịch.

Theo Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John, quá trình kiểm toán dự kiến hoàn tất trước kỳ World Cup vào tháng 6. Kết quả đánh giá sẽ trở thành cơ sở để tiến hành cải tổ bộ máy FAM, bao gồm việc sửa đổi điều lệ và hoàn thiện hệ thống quản trị.

"Chúng tôi muốn hoàn tất báo cáo và sau đó triệu tập Đại hội bất thường. Nếu các thay đổi cần được thông qua, thì các thành viên phải biểu quyết tại đại hội", ông Windsor John phát biểu trong buổi họp báo tại trụ sở Wisma FAM sáng 16/3.

Khủng hoảng của bóng đá Malaysia bắt nguồn từ bê bối cầu thủ nhập tịch liên quan đến Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca.

Trọng tâm của vấn đề nằm ở quy trình xác minh và giám sát thiếu chặt chẽ. Nhiều tầng kiểm tra không hoạt động hiệu quả, từ khâu đăng ký của các CLB, phê duyệt của ban tổ chức giải, hệ thống đăng ký cầu thủ của Liên đoàn cho đến các cơ chế pháp lý lẽ ra phải phát hiện sai sót trước khi hồ sơ được gửi lên FIFA.

Vụ việc cũng đặt ra nghi vấn về việc liệu có cá nhân hoặc bộ phận nào đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo, hoặc chịu áp lực phải hoàn tất thủ tục đăng ký gấp rút để kịp thời hạn thi đấu.

Tổng thư ký AFC cho biết cuộc kiểm toán sẽ tập trung rà soát toàn bộ chuỗi quyết định nhằm xác định điểm đứt gãy trong hệ thống quản trị. "Chúng tôi không phải cơ quan điều tra. AFC chỉ có thể xem xét tài liệu, luồng thông tin và quy trình ra quyết định để xác định vấn đề nằm ở đâu", ông nói.

Tuy nhiên, AFC cho rằng tình huống của bóng đá Malaysia khác với vụ việc từng khiến Timor Leste bị trừng phạt trước đây. Ông Windsor Paul khẳng định, dù có những điểm tương đồng về nghi vấn giấy tờ, hai vụ việc không thể đánh đồng.

Theo ông, trường hợp của Timor Leste chỉ bị phát hiện sau khi giải đấu đã kết thúc, nên cơ quan quản lý buộc phải áp dụng hình phạt cho các giải đấu kế tiếp.

Bóng đá Malaysia vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng từ AFC.

Trước đó, AFC từng cấm Timor Leste tham dự vòng loại Asian Cup 2023 sau khi Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Timor Leste (FFTL) Amandio de Araujo bị phát hiện làm giả giấy tờ quốc tịch của cầu thủ.

Trong khi đó, vụ việc liên quan đến Malaysia lại được phát hiện khi các giải đấu vẫn đang diễn ra, cụ thể là vòng loại Asian Cup 2027. Vì vậy, cách xử lý sẽ khác và phải dựa trên các quy định cụ thể trong Bộ luật kỷ luật của AFC.

Theo Điều 25 của Bộ luật kỷ luật AFC, hình phạt có thể bao gồm việc hủy kết quả trận đấu và xử thua 0-3 cho đội vi phạm. Điều 56 quy định các biện pháp kỷ luật đối với cầu thủ hoặc Liên đoàn, nhưng không trao quyền cho Ủy ban kỷ luật áp dụng những án phạt vượt quá khung quy định.

Tổng thư ký AFC nhấn mạnh mọi quyết định kỷ luật sẽ do Ủy ban kỷ luật đưa ra dựa trên các quy định hiện hành. "Các quyết định đều có thể bị kháng cáo, thậm chí đưa ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Vì vậy, ủy ban phải rất thận trọng và chỉ có thể hành động trong phạm vi quyền hạn được quy định", ông Windsor nói.