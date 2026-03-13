Malaysia chốt vụ 4 cầu thủ nội binh gây tranh cãi

Malaysia Football League xác nhận bốn cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Palmero đăng ký hợp lệ với tư cách nội binh, vì vậy mọi kết quả thi đấu của JDT và Kuching City vẫn được công nhận.

Joao Figueiredo đang vướng tranh cãi liên quan đến vấn đề nhập tịch.

Tranh cãi liên quan đến tư cách thi đấu của bốn cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Palmero tại Malaysia Super League chính thức khép lại sau khi Malaysia Football League (MFL) đưa ra phán quyết cuối cùng.

Theo thông báo của ban tổ chức, cả bốn cầu thủ này được phép tiếp tục thi đấu với tư cách cầu thủ địa phương. MFL cho biết quá trình đăng ký của họ được thực hiện dựa trên thẻ căn cước hợp lệ do Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (Jabatan Pendaftaran Negara - JPN) cấp.

Điều này có nghĩa hồ sơ đăng ký của các cầu thủ nói trên phù hợp với quy định hiện hành của giải đấu. Vì vậy, MFL khẳng định không có cơ sở để xem xét lại kết quả các trận đấu mà họ đã tham gia.

Phán quyết này đặc biệt quan trọng với hai CLB liên quan là Johor Darul Ta’zim (JDT) và Kuching City. Trước đó, những nghi vấn xoay quanh tư cách nội binh của các cầu thủ kể trên từng làm dấy lên khả năng một số trận đấu có thể bị xử thua kỹ thuật nếu phát hiện vi phạm quy định đăng ký.

Tuy nhiên, MFL nhấn mạnh rằng hệ thống đăng ký cầu thủ của Malaysia Super League dựa trên các giấy tờ pháp lý được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi cầu thủ sở hữu giấy tờ hợp lệ từ JPN, họ đủ điều kiện đăng ký với tư cách cầu thủ địa phương.

Vì vậy, mọi chiến thắng của JDT và Kuching City trong các trận đấu có sự góp mặt của bốn cầu thủ này đều được giữ nguyên.

Quyết định của MFL giúp chấm dứt những tranh luận kéo dài trong thời gian qua, đồng thời đảm bảo tính ổn định cho Malaysia Super League. Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng, việc làm rõ tư cách cầu thủ được xem là cần thiết để tránh những tranh cãi ảnh hưởng đến kết quả chuyên môn.