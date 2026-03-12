Chàng trai 28 tuổi 'chốt' cưới mẹ đơn thân 51 tuổi sau 3 tháng yêu

Azmirullah Azan (đến từ Malaysia) không bận tâm trước những lời bàn tán về khoảng cách tuổi tác giữa mình và vợ 51 tuổi, dù thậm chí có người nhầm tưởng hai người là mẹ con.

Azmirullah Azan không ngại chia sẻ hình ảnh vợ mình, bà Wan Nazihah Wan Awang, lên mạng xã hội. Ảnh: Azmirullah Azan/Facebook.

Mối quan hệ của Azmirullah Azan (28 tuổi) và bà Wan Nazihah Wan Awang (51 tuổi) khiến nhiều người bất ngờ khi Azmirullah bằng tuổi con cả của bà Nazihah, theo Straits Times.

Azmirullah cho biết cả hai quen nhau qua Facebook vào năm 2019. Khi đó, anh mới 21 tuổi, còn bà Nazihah 44 tuổi. Chỉ sau khoảng 3 tháng trò chuyện và tìm hiểu, hai người quyết định kết hôn vào tháng 8 cùng năm.

Azmirullah thường đưa vợ đi tham dự các sự kiện hoặc gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, do khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhiều người nghĩ bà Nazihah là mẹ của anh.

"Điều đó không làm tôi thấy xấu hổ. Tôi không ngại nói rằng cô ấy là vợ mình, vì đó là sự thật", Azmirullah nói, bày tỏ tình yêu với vợ và muốn ở bên cạnh bà suốt đời.

Bà Nazihah từng trải qua cuộc hôn nhân và trở thành mẹ đơn thân sau khi chồng qua đời năm 2014 do bệnh tiểu đường. Phải mất khoảng 5 năm, người phụ nữ mới sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới.

Trong thời gian đó, bà Nazihah cầu nguyện mong tìm được một người bạn đời phù hợp. Không lâu sau, Azmirullah xuất hiện, tương tác qua các bức ảnh, rồi ngỏ ý muốn tìm hiểu bà.

Khi Azmirullah ngỏ lời cầu hôn, Nazihah đã thực hiện một lời cầu nguyện đặc biệt để xin sự chỉ lối từ thần linh, trước khi đưa ra quyết định.

Theo cặp đôi, hai bên gia đình đều chấp nhận mối quan hệ này. Thời điểm hẹn hò với Azmirullah, công việc kinh doanh bình gas tại bang Terengganu của bà Nazihah đang gặp khó khăn. Azmirullah đã đề nghị giúp bà điều hành công việc.

"Ban đầu, tôi chỉ muốn giúp đỡ. Nhưng có lẽ đó là định mệnh để chúng tôi trở thành vợ chồng", anh nói.

Dù vậy, cặp đôi cũng phải đối mặt với nhiều lời bàn tán trên mạng xã hội. Một số người cho rằng Azmirullah kết hôn vì tiền, song người đàn ông lên tiếng phủ nhận.

"Tôi không phải người chỉ ngồi chơi không. Tôi vẫn đang làm việc và giúp vợ quản lý việc kinh doanh", anh khẳng định.

Về phần mình, bà Nazihah không quá bận tâm đến những bình luận về khoảng cách tuổi tác. Theo bà, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và hạnh phúc trong hôn nhân.