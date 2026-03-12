Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bà nội 90 tuổi mếu máo khóc tiễn cháu gái đi lấy chồng

  • Thứ năm, 12/3/2026 16:36 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Trong ngày cưới, Ngọc Ánh vào phòng tạm biệt bà nội 90 tuổi nằm trên giường không thể dự lễ. Lời dặn dò của bà khiến cô dâu xúc động.

Cháu gái tạm biệt bà 90 tuổi trước khi lấy chồng gây xúc động Trong ngày cưới, cô dâu quay vào phòng chào bà nội 90 tuổi không thể ra dự lễ, khoảnh khắc chia tay cùng những lời hỏi han của bà khiến nhiều người xúc động.

Ngày 8/3, sau khi hoàn tất các nghi thức cưới tại nhà, Ngọc Ánh (sinh năm 2003, quê Hà Nam cũ, nay thuộc Ninh Bình) vào phòng thăm bà nội là cụ Mộc (sinh năm 1936) để nói lời tạm biệt trước khi về nhà chồng.

Do tuổi cao và sức khỏe yếu, cụ Mộc không thể ra ngoài dự lễ cưới của cháu gái. Khi thấy có người bước vào, cụ nheo mắt hỏi: "Ai đấy?". Ánh tiến lại gần, đáp rằng mình là cháu, rồi nắm chặt tay bà.

Khi đó, cụ Mộc run giọng hỏi thêm: "Cháu đi lấy chồng rồi thì ai lấy kẹo cho bà?". Câu nói của người bà kính yêu khiến cô dâu không giấu được xúc động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Ánh cho biết từ nhỏ, cô đã sống cùng bà nội và nhận được sự yêu thương, chăm sóc. Cô tiếc nuối vì bà không thể trực tiếp chứng kiến cháu gái ở lễ cưới.

"Lúc vào chào bà, tôi cảm thấy nghẹn ngào. Những câu hỏi của bà càng khiến tôi xúc động hơn. Tôi cũng không nghĩ bà buồn nhiều như vậy vì nhà tôi và nhà chồng chỉ cách nhau một đoạn ngắn", Ánh nói.

Trước khi kết hôn, Ngọc Ánh học tập và làm việc tại Hà Nội, mỗi tháng chỉ về quê khoảng 2 lần vào dịp cuối tuần. Mỗi lần cháu gái ra xe lên thủ đô, bà nội đều ra tiễn và rơi nước mắt.

Ánh cho biết khi còn nhỏ, hai bà cháu có nhiều kỷ niệm bên nhau. Đến khi bắt đầu học xa nhà, cô càng thấm thía tình cảm bà dành cho mình. "Tôi thấy may mắn khi kịp chào bà trước khi về nhà chồng", cô gái 23 tuổi bộc bạch.

Sau đám cưới, Ánh phải chờ đến hôm sau mới được về thăm bà nội do theo phong tục địa phương, cô dâu mới không nên về nhà mẹ đẻ ngay trong ngày.

Hiện vợ chồng Ánh đã quay lại Hà Nội làm việc. Vào cuối tuần khi có thời gian, cô lại về quê thăm bà. Ánh cũng nghe người thân kể rằng sau khi tiễn cháu gái đi lấy chồng, cụ Mộc vẫn rơi nước mắt. Sau khi được mọi người động viên, cụ đã vui trở lại, đôi lúc vẫn nói nhớ cháu.

Clip ghi lại khoảnh khắc Ngọc Ánh vào phòng chào tạm biệt bà nội trong ngày cưới được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem. Nhiều dân mạng bình luận bày tỏ sự xúc động trước tình cảm giữa hai bà cháu.

"Về già, bà lại như trẻ con. Câu nói của bà khiến mình thấy vừa thương vừa buồn cười, làm mình khóc theo bà luôn", một tài khoản bình luận. Người khác chia sẻ: "Thương cụ, thương cô dâu. Tình cảm bà cháu đơn giản nhưng bền chặt".

lấy chồng Hà Nam bà nội cô dâu Ninh Bình cưới đám cưới

