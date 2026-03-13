Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA tiếp tục điều tra vụ bê bối của Malaysia

  • Thứ sáu, 13/3/2026 09:00 (GMT+7)
FIFA mở rộng cuộc điều tra liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ của bóng đá Malaysia, với tâm điểm lần này là vai trò của các người đại diện.

Vụ bê bối của bóng đá Malaysia chưa khép lại.

Ít nhất 6 người bị FIFA điều tra sau vụ việc 7 cầu thủ Malaysia bị phát hiện sử dụng hồ sơ giả mạo. Những cái tên được nhắc tới gồm Nicolas Puppo, Frederico Moraes, Ivan Cristovinho, Federico Raspanti, Flavio Alexandre và Ronald Vega. Sáu nhân vật này xuất hiện trong bản tài liệu giải trình chi tiết về án phạt dành cho bóng đá Malaysia mà FIFA công bố trước đó.

Trong báo cáo, Puppo, Cristovinho và Raspanti được mô tả là những người có liên hệ trực tiếp với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Riêng Moraes được cho là đóng vai trò trung gian, hỗ trợ quá trình kết nối giữa các cầu thủ và cơ quan quản lý bóng đá Malaysia.

Bản báo cáo cũng đề cập đến sự tồn tại của một số cá nhân "trung gian chưa xác định" được danh tính. Các cầu thủ khai họ hoàn toàn phụ thuộc vào người đại diện hoặc các cá nhân liên quan trong việc xử lý thủ tục giấy tờ và hồ sơ chứng minh nguồn gốc để đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia.

Malaysia anh 1

FIFA điều tra đến cùng vụ nhập tịch của bóng đá Malaysia.

FIFA có thể tiếp tục mở rộng điều tra khi nghi ngờ nhiều cá nhân khác có liên quan đến quá trình nhập tịch gây tranh cãi. Động thái này cũng phù hợp với khuyến nghị trước đó của Ủy ban Kháng cáo FIFA, khi cơ quan này đề xuất phải làm rõ vai trò của các người đại diện trong việc xử lý hồ sơ và kết nối giữa cầu thủ với FAM.

Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của FAM cùng 7 cầu thủ liên quan. Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado bị xác định cung cấp tài liệu không hợp lệ.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi 7 cầu thủ bị treo giò 12 tháng. Ngoài ra, Malaysia nguy cơ bị AFC xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Nepal và Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

