Vắng 3 cầu thủ sau phán quyết của CAS, đội bóng Malaysia lập kỳ tích

CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) của Malaysia chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết AFC Champions League lần đầu tiên trong lịch sử dù vắng 3 cầu thủ nhập tịch.

Johor Darul Ta'zim quyết tâm trước nghịch cảnh.

Dù phải nhận thất bại 0-1 trước đại diện Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima ở trận lượt về hôm 11/3, JDT vẫn lách khe cửa hẹp để đi tiếp nhờ chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận. Kỳ tích vĩ đại này được thiết lập trong một ngày thi đấu mà họ lép vế về mọi chỉ số chuyên môn, đồng thời hứng chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi mất đi ba ngôi sao sáng giá nhất vì án phạt từ FIFA.

Tổn thất lực lượng và án phạt bất ngờ

Chuyến làm khách đến đất Nhật Bản mang theo một thử thách cực đại đối với đại diện Đông Nam Á. Ban huấn luyện JDT không thể sử dụng ba cầu thủ vô cùng quan trọng là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Cả ba cái tên này vừa bị Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) phán quyết giữ nguyên án phạt treo giò vì liên quan trực tiếp đến vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch, hòng khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Sự vắng mặt đột ngột này tạo ra một lỗ hổng chiến thuật khổng lồ. Tiền đạo gốc Brazil Joao Figueiredo từng là ngòi nổ nguy hiểm, xuất phát ngay từ đầu trong trận lượt đi mang về lợi thế dẫn bàn cho JDT.

Thiếu vắng đi những nhân tố chủ chốt ở cả ba tuyến, đội bóng Malaysia buộc phải bước vào trận đấu quyết định với một đội hình chắp vá và đối mặt với bài toán nhân sự cực kỳ nan giải.

Với đội hình sứt mẻ, JDT phải lựa chọn lối chơi lùi sâu phòng ngự trước sức ép tấn công nghẹt thở từ Sanfrecce Hiroshima. Những con số thống kê sau 90 phút thi đấu đã phản ánh sự chênh lệch khủng khiếp và thế trận nhọc nhằn của đại diện Malaysia.

Đội khách chỉ cầm bóng vỏn vẹn 36% thời lượng, tung ra đúng 6 pha dứt điểm trong suốt trận với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chạm mức rất thấp là 0,22.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn nhịp độ, vây hãm khung thành đối phương với 16 cú sút, xG lên đến 1,89 và thực hiện số đường chuyền thành công vượt trội (334 so với 146). Sanfrecce Hiroshima cũng tạo ra tới 9 quả phạt góc, ép JDT phải hoạt động hết công suất nơi phần sân nhà.

Các cầu thủ Johor Darul Ta'zim đã chơi lăn xả.

Bản lĩnh thép vượt qua áp lực thống kê

Bất chấp việc bị dồn ép đến nghẹt thở, hệ thống phòng ngự của JDT đã thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc. Họ lăn xả, bọc lót kín kẽ và làm nản lòng các chân sút chủ nhà trong gần như trọn vẹn thời gian thi đấu chính thức.

Phải chờ đến đúng phút 90 của trận đấu, Sanfrecce Hiroshima mới có thể tìm được bàn thắng từ chấm phạt đền do công của Kosuke Kinoshita. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đại diện Nhật Bản lật ngược thế cờ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trả lời phỏng vấn sau trận, tiền vệ Nacho Mendez không giấu được sự xúc động. Anh chia sẻ rằng toàn đội đã biết cách chịu đựng sự áp đảo, bảo vệ thành quả trong một trận đấu vô cùng khó khăn để biến giấc mơ thành hiện thực.

Cùng với Vissel Kobe, đội bóng vừa đánh bại FC Seoul, JDT đã chính thức bước vào vòng 8 đội mạnh nhất châu lục, tạo nên một cột mốc lịch sử đầy tự hào cho bóng đá Malaysia.

Trong khi đó, Việt Nam không có đại diện dự AFC Champions League Elite (tương đương UEFA Champions League) mà chỉ có 2 đại diện dự AFC Champions League Two (tương dương UEFA Europa League). Tuy nhiên, Nam Định đã dừng bước từ vòng bảng còn Công An Hà Nội cũng không thể vượt qua vòng play-off đầu tiên.