Tuyên bố bất ngờ của AFC về vụ bê bối bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho rằng vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia chưa khép lại, bất chấp Tòa án Trọng tài Thể thao CAS) đưa ra phán quyết cuối cùng.

Theo nội dung trong bản phán quyết bằng văn bản của FIFA, nhiều chi tiết quan trọng được nêu rõ, gồm việc 7 cầu thủ không đưa ra được bằng chứng thuyết phục để khẳng định họ là công dân hợp pháp của Malaysia. Hệ quả là CAS bác đơn kháng cáo.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) buộc phải chấp nhận án phạt mà FIFA đưa ra, đồng thời không được giảm nhẹ mức tiền phạt như mong muốn. Cả 7 cầu thủ cũng bị treo giò 12 tháng.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký AFC ông Windsor Paul, phán quyết của CAS chưa khép lại toàn bộ câu chuyện. "FIFA có quyền tiếp tục điều tra những người có thể liên quan, bao gồm các đại diện cầu thủ hay quan chức tham gia vào quá trình này", ông Windsor Paul chia sẻ với truyền thông.

Ông nhấn mạnh vụ việc có thể đang được xử lý theo từng giai đoạn. "Nếu nói vụ việc kết thúc thì chưa hẳn. Quá trình này có thể diễn ra theo từng bước và có khả năng còn những cuộc điều tra khác đang tiến hành", ông nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo AFC, đây là vụ việc có quy mô lớn mang tính quốc tế, liên quan đến nhiều bên và có thể còn hé lộ thêm những tình tiết quan trọng trong thời gian tới. Chính vì vậy, dù phán quyết của CAS được công bố, những diễn biến tiếp theo từ FIFA vẫn có thể tạo ra các bước ngoặt mới trong vụ bê bối gây chấn động này.

Về phía AFC, khả năng cơ quan quyền lực của châu Á sẽ sớm có phán quyết dành cho FAM trước khi tuyển Malaysia tái đấu tuyển Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.