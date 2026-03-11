Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyên bố bất ngờ của AFC về vụ bê bối bóng đá Malaysia

  • Thứ tư, 11/3/2026 18:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho rằng vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia chưa khép lại, bất chấp Tòa án Trọng tài Thể thao CAS) đưa ra phán quyết cuối cùng.

Theo AFC, vụ việc của Malaysia chưa khép lại.

Theo nội dung trong bản phán quyết bằng văn bản của FIFA, nhiều chi tiết quan trọng được nêu rõ, gồm việc 7 cầu thủ không đưa ra được bằng chứng thuyết phục để khẳng định họ là công dân hợp pháp của Malaysia. Hệ quả là CAS bác đơn kháng cáo.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) buộc phải chấp nhận án phạt mà FIFA đưa ra, đồng thời không được giảm nhẹ mức tiền phạt như mong muốn. Cả 7 cầu thủ cũng bị treo giò 12 tháng.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký AFC ông Windsor Paul, phán quyết của CAS chưa khép lại toàn bộ câu chuyện. "FIFA có quyền tiếp tục điều tra những người có thể liên quan, bao gồm các đại diện cầu thủ hay quan chức tham gia vào quá trình này", ông Windsor Paul chia sẻ với truyền thông.

Ông nhấn mạnh vụ việc có thể đang được xử lý theo từng giai đoạn. "Nếu nói vụ việc kết thúc thì chưa hẳn. Quá trình này có thể diễn ra theo từng bước và có khả năng còn những cuộc điều tra khác đang tiến hành", ông nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo AFC, đây là vụ việc có quy mô lớn mang tính quốc tế, liên quan đến nhiều bên và có thể còn hé lộ thêm những tình tiết quan trọng trong thời gian tới. Chính vì vậy, dù phán quyết của CAS được công bố, những diễn biến tiếp theo từ FIFA vẫn có thể tạo ra các bước ngoặt mới trong vụ bê bối gây chấn động này.

Về phía AFC, khả năng cơ quan quyền lực của châu Á sẽ sớm có phán quyết dành cho FAM trước khi tuyển Malaysia tái đấu tuyển Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

HLV Sanfrecce gọi vụ cầu thủ Malaysia ra sân là 'trò đùa'

Trước trận lượt về tứ kết AFC Champions League Elite, HLV Bartosch Gaul của Sanfrecce Hiroshima bày tỏ sự khó hiểu về việc ba cầu thủ Johor Darul Ta'zim (JDT) từng được phép thi đấu ở lượt đi dù đang vướng án kỷ luật.

10 giờ trước

CAS giáng đòn nặng, bóng đá Malaysia đứng trước thảm họa

Bóng đá Malaysia đang đứng trước một cơn khủng hoảng trầm trọng chưa từng có sau phán quyết của CAS liên quan đến vụ bê bối nhập tịch trái phép của 7 cầu thủ.

33:1973 hôm qua

AFC ra phán quyết trận Việt Nam gặp Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch vào ngày 31/3.

15:19 9/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Malaysia Malaysia

    Đọc tiếp

    Alvarez noi mot cau khien Atletico lo lang hinh anh

    Alvarez nói một câu khiến Atletico lo lắng

    45 phút trước 19:00 11/3/2026

    0

    Dù tỏa sáng rực rỡ ở Champions League, Julian Alvarez vẫn không đưa ra câu trả lời dứt khoát về tương lai tại Atletico Madrid khi Barcelona và Arsenal đều đang theo dõi sát sao.

    Sancho ngon cua MU ca tram trieu bang hinh anh

    Sancho ngốn của MU cả trăm triệu bảng

    45 phút trước 19:00 11/3/2026

    0

    Jadon Sancho là một trong những thương vụ tốn kém nhất của MU trong nhiều năm qua, khi tổng chi phí dành cho cầu thủ này chạm ngưỡng 100 triệu bảng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý