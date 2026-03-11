5 kỳ vọng chờ lời giải trong trận Real Madrid - Man City

Antonio Rudiger từ lâu được xem là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, còn Erling Haaland là mẫu trung phong xuất sắc bậc nhất hiện nay. Chính vì thế, những cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ này luôn thu hút sự chú ý đặc biệt. Haaland từng ghi bàn ở lần chạm trán hồi đầu mùa, nhưng đó mới là lần đầu tiên anh làm được điều này sau năm lần đối đầu Rudiger tại Champions League. Dù cả hai chưa đạt phong độ tốt nhất, màn tái đấu sắp tới vẫn được kỳ vọng trở thành điểm nóng của trận Real Madrid - Manchester City. Ảnh: Reuters.