5 kỳ vọng chờ lời giải trong trận Real Madrid - Man City

  • Thứ tư, 11/3/2026 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Real Madrid tiếp Manchester City trong một cặp đấu trở thành “kinh điển” ở Champions League những năm gần đây: hấp dẫn, kịch tính những kỳ vọng từ người hâm mộ ở cả hai bên.

Antonio Rudiger từ lâu được xem là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, còn Erling Haaland là mẫu trung phong xuất sắc bậc nhất hiện nay. Chính vì thế, những cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ này luôn thu hút sự chú ý đặc biệt. Haaland từng ghi bàn ở lần chạm trán hồi đầu mùa, nhưng đó mới là lần đầu tiên anh làm được điều này sau năm lần đối đầu Rudiger tại Champions League. Dù cả hai chưa đạt phong độ tốt nhất, màn tái đấu sắp tới vẫn được kỳ vọng trở thành điểm nóng của trận Real Madrid - Manchester City. Ảnh: Reuters.
Real Madrid tiếp tục thiếu vắng Kylian Mbappe, khiến trọng trách trên hàng công đặt lên vai Vinicius Jr. Tiền đạo người Brazil đang dần lấy lại phong độ sau giai đoạn đầu mùa trầm lắng, dù các con số vẫn cho thấy anh còn kém xa Mbappe về hiệu suất ghi bàn. Mbappe có 23 bàn tại La Liga và 13 bàn ở Champions League, trong khi Vinicius lần lượt mới có 9 và 3. Dẫu vậy, nếu tiếp tục duy trì phong độ gần đây, Vinicius có thể trở thành mũi khoan nguy hiểm ở cánh trái, đặc biệt khi đối đầu với hậu vệ phải Matheus Nunes của Man City. Ảnh: Reuters.
Trent Alexander-Arnold trở lại đội hình Real Madrid sau khi vắng mặt ở lần chạm trán hồi tháng 12 và tiếp tục thể hiện khả năng chuyền bóng ấn tượng từ tuyến dưới. Tuy nhiên, anh sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi đối đầu Jeremy Doku, cầu thủ nổi bật với tốc độ và khả năng đi bóng trực diện. Mùa này, Doku cải thiện rõ rệt hiệu quả trong những pha xử lý cuối cùng, điều từng là điểm yếu của anh. Nếu giữ được phong độ tốt, cầu thủ người Bỉ có thể khiến hành lang phải của Real Madrid gặp nhiều khó khăn tại Bernabeu. Ảnh: Reuters.
Tình trạng chấn thương của Real Madrid có thể mở ra cơ hội để Man City tiếp tục giành lợi thế tại Bernabeu. HLV Alvaro Arbeloa nhiều khả năng lựa chọn lối chơi phản công, trong khi Pep Guardiola vẫn trung thành với phong cách kiểm soát bóng. Cuộc đối đầu vì thế hứa hẹn là màn đấu trí chiến thuật hấp dẫn. Với chiều sâu đội hình và khả năng điều chỉnh của Guardiola, Man City hoàn toàn có thể tái lập kết quả tích cực như ở vòng phân hạng, khi họ thắng 2-1 ngay tại Bernabeu. Ảnh: Reuters.
Những con số thống kê sẽ lên tiếng? Man City và Real Madrid gặp nhau ở vòng knock-out Champions League mùa thứ năm liên tiếp, với Real Madrid thắng hai cặp đấu gần nhất. Trong 15 lần đối đầu tại các giải UEFA, thành tích giữa hai đội khá cân bằng khi mỗi bên thắng 5 trận và hòa 5. Real Madrid đặc biệt có duyên ở vòng 16 đội khi thắng 13 trong 15 cặp đấu gần nhất và giành lợi thế ở lượt đi trong 10/12 lần gần đây. Tuy vậy, Man City cũng không ngại các đội La Liga khi chỉ thua 3 trong 18 trận gần nhất trước đại diện Tây Ban Nha tại cúp châu Âu. Ảnh: Reuters.

Luis Enrique có phải mảnh ghép cần thiết cho MU?

Trước thềm trận PSG và Chelsea tại Champions League, lại dấy lên hàng loạt đồn đoán về việc HLV Luis Enrique có thể cập bến để tiếp quản MU vào mùa hè tới.

3 giờ trước

Champions League quá khắc nghiệt với Kinsky

Sai lầm của Antonin Kinsky ngay đầu trận mở ra một đêm ác mộng cho Tottenham, khi Atletico Madrid trừng phạt đối thủ bằng chiến thắng đậm 5-2.

9 giờ trước

Thêm cú sốc với Tottenham

Tottenham rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn khi loạt trụ cột gặp chấn thương sau thất bại nặng nề 2-5 trước Atletico Madrid thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 11/3.

10 giờ trước

Đào Trần

Champions League Antonio Rudiger Erling Haaland Vinicius Trent Alexander-Arnold Jeremy Doku Man City Manchester City Real Madrid

