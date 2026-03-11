Nữ MC Champions League hở bạo

Miroslava Montemayor, MC dẫn chương trình về Champions League trên TNT Sports, tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nữ MC Champions League gây bão mạng xã hội.

Trong chương trình bình luận Champions League của đài TNT Sports tại Mexico hôm 11/3, Montemayor tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện với phong cách thanh lịch nhưng nổi bật.

Nữ MC 36 tuổi lựa chọn một chiếc váy đỏ ôm sát với thiết kế cổ thấp tinh tế, kết hợp cùng mái tóc vàng cắt ngang cằm và son môi cùng tông màu. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả theo dõi chương trình.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, nhiều người hâm mộ đã chia sẻ cảm nhận trên mạng xã hội. Một tài khoản viết rằng thoạt nhìn anh tưởng mình “đang thấy nữ diễn viên nổi tiếng Sydney Sweeney dẫn Champions League”. Trong khi đó, những bình luận khác gọi Montemayor là “nữ MC xinh đẹp” hay “điểm nhấn của chương trình”.

Theo nhiều khán giả, phong cách dẫn chương trình của Montemayor mang màu sắc khá khác biệt so với các chương trình thể thao quen thuộc tại Anh hay châu Âu.

Không chỉ gây ấn tượng trên truyền hình, Montemayor còn sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Trang Instagram cá nhân của cô hiện thu hút hơn 1,1 triệu người theo dõi, nơi nữ MC thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày.

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình thể thao, Montemayor từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế và là một trong những đại diện nổi bật của Mexico. Sau đó, cô chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình và nhanh chóng xây dựng được sự nghiệp ổn định.

Hỗn loạn ở derby Brazil Một vụ ẩu đả dữ dội giữa cầu thủ hai đội đã khiến trận derby giữa Cruzeiro và Atletico-MG ở giải vô địch bang Minas Gerais khép lại trong hỗn loạn, lấn át hoàn toàn những diễn biến chuyên môn trên sân.