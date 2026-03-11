Osimhen viết lại lịch sử Champions League cho Nigeria

Sát thủ người Nigeria có mùa giải Champions League hiệu quả nhất lịch sử các cầu thủ đồng hương với 8 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng.

Victor Osimhen tiếp tục ghi dấu ấn tại Champions League mùa này.

Victor Osimhen tiếp tục ghi dấu ấn tại Champions League mùa này. Với một pha kiến tạo trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Champions League gặp Liverpool rạng sáng 11/3, tiền đạo người Nigeria nâng tổng số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng lên con số 8, qua đó thiết lập kỷ lục mới cho các cầu thủ Nigeria tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Thống kê cho thấy Osimhen ghi 7 bàn và có 1 kiến tạo ở Champions League mùa này. Con số đó giúp anh trở thành cầu thủ Nigeria có mùa giải hiệu quả nhất trong lịch sử giải đấu, nếu tính riêng số lần góp dấu giày vào bàn thắng.

Trước Liverpool, Osimhen tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trên hàng công khi thực hiện đường chuyền quyết định giúp đồng đội ghi bàn. Pha kiến tạo này nâng tổng số đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của anh lên 8 lần, cột mốc chưa từng có cầu thủ Nigeria nào đạt được trong một mùa Champions League.

Trước Osimhen, kỷ lục thuộc về một nhóm cầu thủ Nigeria từng có 6 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong một mùa giải. Ademola Lookman đạt con số này trong màu áo Atalanta ở mùa giải 2024/25.

Ở Champions League mùa này, Osimhen là một trong những cầu thủ tấn công có hiệu suất nổi bật.

Thành tích tương tự cũng từng được John Utaka thiết lập khi thi đấu cho RC Lens ở mùa giải 2002/03. Cùng mùa giải đó, Yakubu Aiyegbeni cũng có 6 đóng góp trong màu áo Maccabi Haifa.

Xa hơn nữa, Tijani Babangida từng đạt cột mốc 6 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng khi khoác áo Ajax ở mùa giải 1996/97. Trong nhiều năm, đây được xem là chuẩn mực đối với các cầu thủ Nigeria tại Champions League.

Việc Osimhen vượt qua cột mốc này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của tiền đạo sinh năm 1998 ở đấu trường châu Âu. Không chỉ ghi bàn đều đặn, anh còn tham gia trực tiếp vào quá trình tạo cơ hội cho đồng đội.

Ở Champions League mùa này, Osimhen là một trong những cầu thủ tấn công có hiệu suất nổi bật. Khả năng di chuyển rộng, sức mạnh trong các pha tranh chấp và bản năng săn bàn giúp anh trở thành mối đe dọa thường trực đối với hàng phòng ngự đối phương.

Thành tích mới cũng giúp Osimhen củng cố vị thế của mình trong nhóm những tiền đạo châu Phi nổi bật tại Champions League. Với 8 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng, anh đang có mùa giải châu Âu ấn tượng nhất trong sự nghiệp.