Osimhen vượt nghịch cảnh

Mồ côi mẹ từ nhỏ, từng bán nước giữa dòng xe và ngủ nhờ nhà thờ qua ngày, Victor Osimhen bước ra khỏi khu ổ chuột Olusosun để trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.

Osimhen trải qua tuổi thơ cơ cực.

Câu chuyện của Victor Osimhen vượt xa hai chữ "đổi đời". Với nhiều tiền đạo đẳng cấp thế giới, con đường tới đỉnh cao dường như được vạch sẵn từ rất sớm. Nhưng với Osimhen, hành trình ấy là chuỗi ngày chống chọi nghịch cảnh khi bóng tối che phủ gần như toàn bộ tuổi thơ anh.



Tuổi thơ cơ cực

Ở tuổi 27, chân sút người Nigeria đang nhận mức lương khoảng 250.000 bảng/tuần tại Galatasaray. Con số ấy, với cậu bé Osimhen năm nào, là điều không tưởng. Anh lớn lên tại Olusosun, khu ổ chuột ở Lagos nằm cạnh bãi rác lớn nhất châu Phi.

Bảy anh em chen chúc trong căn phòng chật hẹp. Bi kịch ập đến từ rất sớm khi mẹ anh qua đời lúc anh còn nhỏ. Cha anh, một tài xế, mất việc và phải đi rửa bát thuê trong bếp ăn của một đồn cảnh sát để mưu sinh.

Tiền không đủ trả nhà, Osimhen phải lục tìm giày bóng đá ở bãi rác gần nhà. Anh kể lại rằng năm 12 tuổi, cả gia đình bị cắt điện vì không đóng nổi tiền thuê. "Chúng tôi ngồi trong bóng tối, cả 7 người trong căn phòng, không tivi, không gì cả. Tôi ra ngoài, ngồi bên miệng cống và khóc. Tôi nhìn lên trời và hỏi: 'Tại sao một đứa trẻ lại phải sống thế này?'", anh nhớ lại.

Nơi Osimhem từng sinh sống.

Có thời điểm, Osimhen buộc phải tạm gác bóng đá để phụ giúp gia đình. Anh bán nước ở các ngã tư, làm việc vặt cho một mục sư nổi tiếng, nhận cả những công việc nguy hiểm như chui xuống giếng.

Anh từng tham gia một chương trình truyền hình và thắng số tiền tương đương 5 bảng - khoản tiền lớn nhất từng cầm trên tay khi đó. "Có tiền là tôi làm. Tất cả đều đưa cho các anh chị để mua thức ăn và trả tiền thuê nhà. Nhiều đêm tôi ngủ ở nhà thờ vì mái nhà sắp sập", Osimhen kể.

Sau quãng thời gian phải gác lại đam mê để mưu sinh, bóng đá dần quay trở lại với Osimhen khi anh thi đấu cho đội của nhà thờ địa phương. Tài năng vẫn còn đó, nhưng cánh cửa chuyên nghiệp không mở ra ngay lập tức. Ở lần thử việc đầu tiên với đội U17 Nigeria, anh không gây ấn tượng và lặng lẽ khóc suốt quãng đường về.

Tuy nhiên, thất bại không khiến Osimhen chùn bước. Một người bạn trong khu phố mượn xe để chở anh vượt quãng đường 9 tiếng đến buổi tuyển chọn tiếp theo và anh quyết tâm thử vận may lần nữa. Giữa hàng trăm ứng viên, Osimhen ghi 2 bàn chỉ trong 15 phút ngắn ngủi và tự mình tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp.

Ban đầu anh vẫn bị lãng quên, cho đến khi bác sĩ đội bóng nhắc HLV rằng chính cậu bé đang lầm lũi ra xe kia là người lập cú đúp. "Nếu không có ông ấy, có lẽ tôi đã không làm cầu thủ", Osimhen thừa nhận.

Bước ngoặt cuộc đời

Năm 2015, anh bùng nổ với 10 bàn sau 7 trận, giúp Nigeria vô địch U17 World Cup. Phần thưởng vài nghìn bảng khi ấy đủ để thay đổi cuộc sống gia đình. "Tôi gọi cho các chị và nói: 'Chúng ta sẽ chuyển sang nhà hai phòng. Mọi thứ sẽ ổn. Chỉ cần cầu nguyện cho tôi'", anh chia sẻ.

Từ vài nghìn bảng đến vài triệu bảng là bước nhảy tiếp theo khi Wolfsburg chiêu mộ anh năm 2017. Sau quãng thời gian khó khăn tại Đức, Osimhen hồi sinh ở Charleroi rồi tỏa sáng trong màu áo Lille. Mùa giải với 13 bàn tại Ligue 1 đủ khiến Napoli phá kỷ lục CLB để chiêu mộ anh năm 2020.

Osimhen là niềm tự hào của bóng đá Nigeria.

Bi kịch lại ập đến khi cha anh qua đời ngay trước khi thương vụ hoàn tất. Osimhen không kịp về gặp cha lần cuối. Cú sốc ấy từng khiến anh muốn từ bỏ bóng đá. "Tôi đập phá mọi thứ. Tôi tự hỏi bóng đá để làm gì nếu không được ở bên gia đình", anh nói.

Nhờ sự động viên của HLV Luciano Spalletti, Osimhen đứng dậy và ghi 26 bàn, đưa Napoli tới chức vô địch Serie A 2022/23 sau 33 năm chờ đợi. Dù sau đó rời Italy, anh vẫn duy trì hiệu suất ấn tượng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ cậu bé bán nước giữa dòng xe Lagos đến ngôi sao toàn cầu, Osimhen trở thành biểu tượng của nghị lực. "Tôi muốn truyền cảm hứng cho những đứa trẻ giống mình, những đứa phải làm việc để có bữa ăn tiếp theo, đào bới bãi rác, mơ ước và cầu nguyện", anh khẳng định.

Từ xuất phát điểm gần như chạm đáy, Osimhen vươn lên bằng tài năng và sự bền bỉ để khẳng định vị thế ở đỉnh cao bóng đá châu Âu. Câu chuyện của anh đủ sức truyền cảm hứng, nhưng trước hết là thành quả của nỗ lực không ngừng nghỉ.

