Osimhen và Lookman tranh cãi giữa chiến thắng 4-0 của Nigeria

Một khoảnh khắc gây chú ý xuất hiện trong chiến thắng 4-0 của Nigeria trước Mozambique ở vòng 1/8 cúp châu Phi, diễn ra rạng sáng 6/1.

Osimhen lập cú đúp trước Mozambique.

Ngay trên sân, Victor Osimhen có màn tranh cãi căng thẳng với đồng đội Ademola Lookman, tạo nên hình ảnh trái ngược với thế trận áp đảo của “Đại bàng xanh”. Tình huống xảy ra sau một pha xử lý không như ý ở khu vực tấn công. Osimhen tỏ rõ sự không hài lòng, trong khi Lookman cũng phản ứng quyết liệt.

Hai cầu thủ lời qua tiếng lại trong vài giây, buộc các đồng đội phải nhanh chóng can thiệp để tránh căng thẳng leo thang. Trên khán đài, khoảnh khắc ấy lập tức thu hút sự chú ý, nhất là khi Nigeria đang kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Điều đáng nói là cuộc tranh cãi diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn trái ngược về mặt chuyên môn. Trước đó không lâu, chính Lookman là người tung đường chuyền quyết định để Osimhen ghi bàn thắng thứ hai, góp phần đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Mozambique.

Pha kiến tạo ấy cho thấy sự ăn ý và chất lượng tấn công vượt trội của Nigeria, đội bóng đang được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Victor Osimhen luôn tỏ ra nóng nảy trên sân.

Sự đối lập giữa cảm xúc bùng nổ và hiệu quả thi đấu nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sau trận. Với nhiều người, đây là hình ảnh quen thuộc của bóng đá đỉnh cao, nơi áp lực loại trực tiếp và khát khao chiến thắng dễ đẩy cầu thủ vào những phản ứng bản năng.

Dù vậy, tranh cãi không làm ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Nigeria vẫn duy trì thế trận áp đảo, ghi thêm bàn và khép lại chiến thắng 4-0 thuyết phục. Sau khi bóng lăn trở lại, Osimhen và Lookman tiếp tục thi đấu bình thường, cho thấy mục tiêu chung vẫn được đặt lên hàng đầu.

Chiến thắng trước Mozambique không chỉ đưa Nigeria tiến sâu ở Cúp châu Phi, mà còn phác họa rõ nét cá tính của một tập thể giàu tham vọng: quyết liệt, giàu cảm xúc, nhưng đủ bản lĩnh để không đánh mất sự tập trung khi điều quan trọng nhất vẫn là kết quả.