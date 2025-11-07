Osimhen - 'thợ săn' đích thực mà MU bỏ lỡ

Victor Osimhen đang chơi thứ bóng đá đỉnh cao nhất sự nghiệp, và người ta tự hỏi tại sao MU không chiêu mộ anh vào mùa hè năm ngoái?

MU từng có cơ hội chiêu mộ Osimhen nhưng bỏ qua.

Mỗi khi Osimhen ghi bàn, quyết định chuyển nhượng của MU lại bị đặt dấu hỏi. Tại Amsterdam hôm 6/11, chân sút người Nigeria lập hat-trick vào lưới Ajax, giúp Galatasaray thăng hoa ở Champions League - và thêm một lần nữa khiến cả Premier League phải tiếc nuối.

Ở tuổi 26, Osimhen là một trong ba tiền đạo ghi nhiều bàn nhất châu Âu trong năm 2025, chỉ xếp sau Harry Kane (48 bàn) và Kylian Mbappe (47 bàn). Anh có 43 bàn thắng trên mọi đấu trường - vượt xa các "sát thủ" ở Premier League như Haaland (30 bàn), Gyokeres (33 bàn) hay Isak, Sesko.

Không chỉ là một tay săn bàn bẩm sinh, Osimhen còn là mẫu trung phong toàn diện. Anh di chuyển khôn ngoan, chọn vị trí sắc bén và chơi bóng trong phạm vi hẹp cực kỳ hiệu quả. Ở Champions League mùa này, cựu cầu thủ Napoli ghi 6 bàn chỉ sau 3 trận, hơn cả Haaland, Mbappe và Kane, dù Galatasaray không phải là đội bóng mạnh ở châu Âu.

Những gì Osimhen thể hiện bác bỏ mọi định kiến cho rằng tiền đạo này chỉ tỏa sáng ở giải yếu. Anh ghi bàn vào lưới Liverpool, Ajax, và nhiều đội bóng tên tuổi khác, chứng minh đủ tầm cho mọi sân khấu lớn.

Osimhen hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, giúp Galatasaray bay cao ở Champions League.

Vậy tại sao Manchester United - đội bóng khao khát bàn thắng suốt nhiều năm qua, lại không chiêu mộ anh? Câu trả lời, đơn giản và cay đắng. Đó là vấn đề tiền bạc.

Napoli, đội chủ quản cũ của Osimhen, định giá Osimhen ở mức cao ngất, trong khi cầu thủ này lại muốn rời đi. MU và Chelsea từng quan tâm, nhưng đều rút lui vì mức giá được cho là vô lý. Cuối cùng, Galatasaray bất ngờ nhảy vào, chi 66 triệu bảng, con số thấp hơn những gì MU trả cho Benjamin Sesko (74 triệu bảng).

Chelsea chọn hướng đi khác, đưa về Joao Pedro và Liam Delap. "Quỷ đỏ" đầu tư cho tương lai bằng Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Nhưng điều họ không có được là "một sát thủ sẵn sàng nổ súng ngay lập tức", thứ mà Osimhen mang lại ở mọi CLB anh khoác áo.

Thực tế, Osimhen không chỉ biết ghi bàn, anh còn biết liên kết và tạo nhịp tấn công, điều mà nhiều trung phong hiện nay còn thiếu. Bàn thắng solo trước Bodo/Glimt ở vòng trước là minh chứng. Osimhen cầm bóng khéo, dứt điểm lạnh lùng, tự tin và quyết đoán.

Nếu Osimhen cập bến Old Trafford, MU có thể đã khác. Một tiền đạo bước vào độ chín, với bản năng sát thủ, tốc độ, sức mạnh và tinh thần chiến đấu là những gì cổ động viên "Quỷ đỏ" khao khát.

Giờ đây, khi Osimhen rực sáng tại Galatasaray và giá trị thị trường có thể vượt mốc 100 triệu bảng, MU và Chelsea chỉ còn biết tiếc nuối. Bởi "tay thợ săn" đáng gờm nhất châu Âu - người từng mơ chơi bóng ở Premier League, giờ đã thuộc về một thế giới khác.