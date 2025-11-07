Antony lại khiến MU bị chế nhạo

MU lại bị CĐV nhắc tên sau khi Antony tỏa sáng trong màu áo Real Betis.

Antony tỏa sáng ở Betis. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/11, Antony thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Real Betis khi ghi bàn góp công vào chiến thắng 2-0 trước Lyon ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Europa League. Pha lập công này giúp Betis củng cố vị trí trong top 8 Europa League, đồng thời khiến dư luận một lần nữa nhắc lại “thương vụ Antony”, bản hợp đồng từng khiến MU tiêu tốn gần 100 triệu euro để chiêu mộ từ Ajax. Kỳ vọng đặt lên vai ngôi sao người Brazil từng rất lớn, nhưng anh chưa bao giờ chứng minh được giá trị tại Old Trafford.

Trong 92 trận khoác áo MU, Antony chỉ ghi được 12 bàn và có 5 kiến tạo, con số quá khiêm tốn so với mức phí chuyển nhượng kỷ lục. Nhưng kể từ khi gia nhập Betis, Antony như “lột xác”. Với pha lập công vào lưới Lyon, anh có 15 bàn thắng và 10 kiến tạo chỉ sau 36 trận, hiệu suất khiến giới mộ điệu không khỏi ngỡ ngàng.

Trên mạng xã hội, các CĐV đã chế nhạo MU. Một tài khoản viết: “MU đã thấy tiếc Antony chưa?”. Tài khoản khác bình luận: “Antony là món hời với Betis và là nỗi đau của MU".

Truyền thông Anh gọi đây là “vết thương khó lành” của MU, khi một cầu thủ từng bị xem là thất bại tại Premier League nay lại tỏa sáng rực rỡ ở Tây Ban Nha.

