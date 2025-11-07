Amorim đáp trả chỉ trích của Ronaldo về Man United

HLV Ruben Amorim lên tiếng sau khi Cristiano Ronaldo tiếp tục chỉ trích Manchester United vì “thiếu cấu trúc” và “đi sai hướng”.

Phát biểu được đưa ra trong buổi họp báo trước trận gặp Tottenham ở vòng 12 Premier League. Ronaldo gần đây trả lời phỏng vấn Piers Morgan và nói rằng Man United “không có tổ chức”, đồng thời cho rằng HLV Amorim “đang làm hết sức nhưng phép màu thì không tồn tại”. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không công kích cá nhân Amorim, nhưng những lời nói của anh tạo nên làn sóng tranh luận lớn tại Anh.

Amorim phản hồi nhẹ nhàng: “Ronaldo biết rõ tầm ảnh hưởng của mình. Điều quan trọng bây giờ là tập trung cho tương lai. Chúng tôi thừa nhận đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng đang thay đổi từng ngày. Hãy quên chuyện cũ và nhìn vào những gì chúng tôi đang làm”.

Chiến lược gia 40 tuổi khẳng định Man United đang cải tổ từ gốc rễ, từ cấu trúc tổ chức đến cách vận hành và thái độ cầu thủ. “Chúng tôi đang tiến bộ. Hãy tiếp tục và quên đi quá khứ”, ông nói thêm.

Dưới thời Amorim, Man United dần lấy lại phong độ. Đội bóng đã thắng ba và hòa một trong bốn trận gần nhất, trong đó có chiến thắng trước Liverpool và Brighton. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là nỗi lo khi để lọt lưới 16 bàn và chỉ giữ sạch lưới một trận.

“Chúng tôi cần phòng ngự tốt hơn, không thể để thua nhiều như vậy”, Amorim thừa nhận.

Trước chuyến làm khách Tottenham, Man United đang đứng thứ 8 Premier League với 17 điểm. Một chiến thắng có thể giúp họ tạm vươn lên vị trí thứ hai, qua đó củng cố niềm tin rằng đội bóng đang thật sự đi đúng hướng dưới thời Rúben Amorim.