Tình bạn kỳ lạ giữa Piers Morgan và Ronaldo

Ronaldo cười, Morgan cười, còn người xem chỉ biết thở dài. Cuộc phỏng vấn được quảng bá là “chân thật nhất” lại trở thành màn trình diễn đầy toan tính.

Piers Morgan và Ronaldo trong cuộc phỏng vấn gần nhất.

Trong thế giới bóng đá, nơi ranh giới giữa ngôi sao và thương hiệu ngày càng mờ, buổi phỏng vấn mới nhất giữa Cristiano Ronaldo và Piers Morgan giống như một tấm gương phản chiếu đầy châm biếm. Nó không còn là cuộc đối thoại giữa nhà báo và cầu thủ, mà là màn trình diễn giữa hai cái tôi khổng lồ đang cố chứng minh ai có sức ảnh hưởng lớn hơn.

Buổi trò chuyện diễn ra trong “phòng đàn ông” của Ronaldo tại Saudi Arabia, không khí sang trọng và tính toán. Trên bàn, cuốn sách mới của Piers Morgan đặt cạnh chai nước hoa mang thương hiệu CR7, như một sự sắp đặt có chủ ý. Morgan cười, Ronaldo cười, khán giả thì ngán ngẩm. Tất cả toát lên cảm giác đây không phải là buổi phỏng vấn, mà là buổi quảng cáo chung giữa hai thương hiệu sống.

Piers Morgan vốn là người biết cách tạo ra tranh cãi. Ông từng phỏng vấn những nhân vật quyền lực và gây bão truyền thông với phong cách sắc lạnh. Nhưng khi đối diện Ronaldo, người đàn ông 60 tuổi này lại biến thành “fan cuồng” thực thụ. Ông hỏi siêu sao Bồ Đào Nha rằng: “Anh thích hợp tác với thương hiệu nào nhất? Tôi dùng nước hoa của anh, rất thành công. Ai cũng bảo tôi thơm như Cristiano”. Câu hỏi ấy đủ để khiến khán giả bật cười, hoặc bật tắt video.

Sự nịnh bợ ấy biến cuộc trò chuyện thành một buổi tán gẫu giữa hai người bạn thân tưởng tượng. Morgan liên tục gọi Ronaldo là “mate”, còn Ronaldo chỉ đáp bằng nụ cười nửa miệng. Ở khoảnh khắc ấy, người xem hiểu rằng họ không hề là bạn bè - chỉ là hai người đang lợi dụng nhau. Ronaldo cần một sân khấu để tô vẽ hình ảnh hoàn hảo của mình. Còn Morgan cần một ngôi sao hạng nhất để hút lượt xem.

Cái gọi là “phỏng vấn chân thật nhất của Ronaldo” thực chất là 39 phút tự quảng cáo. Piers Morgan hỏi về khối tài sản tỷ đô, về máy bay riêng, về cảm giác “trở thành tỷ phú”. Ronaldo đáp ngắn gọn: “Tôi rất hạnh phúc”. Thế là xong. Không có câu hỏi khó, không có phản biện, chỉ là màn tung hứng để đôi bên cùng hưởng lợi.

Piers Morgan và Ronaldo đang thu hút sự chú ý gần đây.

Ronaldo ngồi vắt chân, đeo đồng hồ nạm kim cương to như bộ bài, nói đùa rằng đôi khi anh đeo hàng giả, rồi lại vội vàng đính chính. Piers Morgan gật gù, cười lấy lòng. Ông không tìm kiếm sự thật, chỉ muốn khiến khán giả tin rằng mình thân thiết với Ronaldo đến mức có thể hỏi bất cứ điều gì. Nhưng tất cả đều là ảo tưởng.

Với Ronaldo, đây là cơ hội để củng cố thương hiệu cá nhân. Ở tuổi 40, anh vẫn kiểm soát mọi chi tiết xoay quanh hình ảnh của mình, từ sân cỏ đến mạng xã hội. Cuộc phỏng vấn lần này không có giá trị thể thao, nhưng lại cho thấy cách Ronaldo định nghĩa bản thân - không phải như một cầu thủ, mà là một doanh nghiệp di động, biết cách bán mọi thứ: từ bàn thắng, nước hoa cho tới giấc mơ thành công.

Còn Piers Morgan, người từng được xem là biểu tượng của phỏng vấn thẳng thắn, giờ đây hành xử như một YouTuber cần view. Ông từng khiến Ronaldo rời Manchester United bằng một cuộc trò chuyện gây chấn động năm 2022. Ba năm sau, Morgan trở lại - lần này không phải để vạch trần, mà để tâng bốc. Thứ “nhiệt” ông mang đến không còn là sức ép báo chí, mà là ánh sáng đèn phòng khách của Ronaldo.

Giữa những lời có cánh, vẫn có vài khoảnh khắc hiếm hoi Ronaldo trở lại là con người thật. Anh nhắc đến nỗi đau mất con trai trong năm 2022, và mong được gần gia đình hơn khi giải nghệ. Trong chốc lát, người ta thấy lại cầu thủ từng làm cả thế giới xúc động bằng nghị lực phi thường. Nhưng rồi, cảm xúc ấy nhanh chóng bị nhấn chìm trong những câu hỏi về tiền bạc và máy bay riêng.

Điều chua chát là cả hai đều hài lòng. Ronaldo có thêm hàng chục triệu lượt xem và cơ hội quảng bá sản phẩm. Morgan có thêm đề tài và lượt tương tác để duy trì danh tiếng. Họ cùng nhau diễn một vở kịch, trong đó người xem trở thành khán giả bất đắc dĩ.

Buổi phỏng vấn kết thúc bằng cái ôm thân mật, tiếng cười gượng gạo và lời hứa “sẽ sớm gặp lại ở phần hai”. Với Ronaldo, đó là một chiến dịch truyền thông thành công. Với Morgan, đó là một video nhiều view. Còn với khán giả, đó chỉ là một màn diễn khó xem, nơi người ta thấy rõ quyền lực của hình ảnh đang nuốt chửng tinh thần thể thao và sự trung thực của nghề báo.

Ronaldo từng là biểu tượng của khát vọng và ý chí, còn Piers Morgan từng là biểu tượng của ngòi bút sắc bén. Nhưng trong buổi phỏng vấn ấy, cả hai chỉ còn lại những nụ cười được dàn dựng kỹ lưỡng. Một “tình bạn” kỳ lạ, đáng buồn hơn là đáng nhớ.