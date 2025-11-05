Thứ đắt tiền nhất Ronaldo từng mua

Với khối tài sản tỷ USD, siêu sao Cristiano Ronaldo từng mua không ít những món đồ đắt tiền.

Ronaldo sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ảnh: Reuters.

Khi được nhà báo Piers Morgan hỏi về món đồ xa xỉ nhất từng mua, Ronaldo tiết lộ đó là máy bay riêng Bombardier Global Express 6500, trị giá khoảng 57 triệu USD . CR7 chia sẻ: “Tôi mua chiếc máy bay này khi 30 tuổi, và thay mới năm ngoái. Nó khá đắt, nhưng đó là khoản đầu tư xứng đáng. Tôi không chi tiền chỉ vì muốn tiêu xài. Mới vài ngày trước, tôi mua một chiếc xe nữa, nhưng chỉ để bổ sung vào bộ sưu tập, giống sưu tầm tranh nghệ thuật".

Ronaldo cho biết hiện sở hữu hơn 40 chiếc xe hơi, trong đó có nhiều mẫu Bugatti hiếm, nhưng thú vui sưu tầm giờ chỉ mang tính kỷ niệm chứ không còn là đam mê. “Tôi không lái xe nhiều ở Saudi Arabia vì giao thông rất tệ. Ở quê nhà thì khác, nhưng giờ tôi lái ít lắm", anh nói thêm.

Ronaldo sở hữu nhiều siêu xe.

Theo tờ Bloomberg, giá trị tài sản ròng của Ronaldo tính đến tháng 10/2025 vượt ngưỡng 1,4 tỷ USD , sau khi ký bản gia hạn hợp đồng kỷ lục với CLB Al Nassr. Bản hợp đồng mới kéo dài 2 năm giúp CR7 nhận mức thu nhập khổng lồ lên tới 231 triệu USD mỗi năm, tương đương 635.000 USD mỗi ngày.

Ngoài ra, Ronaldo còn được nhận khoản phí lót tay hơn 31 triệu USD , có thể tăng lên 49 triệu USD nếu thi đấu trọn vẹn hai mùa giải.

Khi nói về việc trở thành tỷ phú, Ronaldo bộc bạch: “Tôi biết điều này sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian. Thành thật mà nói, cảm giác đó giống như giành một Quả bóng vàng khác. Nó là mục tiêu tôi đặt ra ngoài bóng đá, bên cạnh danh hiệu, Champions League hay Quả bóng vàng. Ở tuổi 39, tôi đã đạt được con số ấy và rất tự hào".

