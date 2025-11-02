Messi ghi bàn đẳng cấp
Lionel Messi có pha lập công duy nhất trong thất bại 1-2 của Inter Miami trước Nashville ở play-off MLS 2025 sáng 2/11.
Tiền đạo Cristiano Ronaldo có pha màn ăn mừng hài hước sau cú đúp vào lưới Al Fayha ở vòng 7 Saudi Pro League rạng sáng 2/11.
Chiều 1/11, Cristiano Ronaldo Jr mở tỷ số cho U16 Bồ Đào Nha trong trận gặp U16 Xứ Wales tại giải Torneio Taca das Federacoes (Federations Cup) diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Paul Pogba ghi bàn trong buổi tập của AS Monaco, qua đó sẵn sàng cho màn tái xuất ở trận gặp Paris FC thuộc vòng 11 Ligue 1 ngày 2/11.
Sau trận thắng 2-0 của CAHN trước PVF-CAND thuộc vòng 9 V.League tối 31/10, trung vệ Trần Đình Trọng đưa con trai Luffy xuống sân chia vui cùng các đồng đội.
Benjamin Sesko thể hiện khả năng dứt điểm đa dạng trong buổi tập của MU trước trận gặp Nottingham Forest thuộc vòng 10 Premier League tối 1/11.
Hôm 30/10, thủ môn Ryan Hamer trở thành người hùng bất ngờ khi ngả người ghi bàn ở phút 98, giúp Charnock Richard hòa 2-2 nghẹt thở trước St Helens ở giải hạng bán chuyên nước Anh.
Đoạn clip Lamine Yamal thực hiện thử thách đá penalty cách đây ít hôm ở giải Kings League do Gerard Pique sáng lập đang gây sốt mạng xã hội.
Trần Thị Duyên là tuyển thủ hiếm hoi của bóng đá nữ Việt Nam vừa mạnh mẽ trên sân cỏ, vừa cuốn hút người hâm mộ bởi vẻ duyên dáng và ngoại hình nổi bật.
Siêu sao người Bồ Đào Nha lộ dấu hiệu tuổi tác khi tranh chấp với các hậu vệ Al Ittihad trong thất bại 1-2 của Al Nassr ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua Saudi Arabia.
Rạng sáng 29/10, Cristiano Ronaldo tự động viên bản thân trước cú sút phạt nhưng không thể giúp Al-Nassr thoát thua 1-2 trước Al-Ittihad thuộc vòng 1/8 cúp Nhà vua Saudi Arabia.