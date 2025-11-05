HLV mới của tuyển Trung Quốc gây tranh cãi

Cựu tiền vệ Thiệu Giai Nghị (Shao Jiayi) chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc.

Liệu HLV Thiệu Giai Nghị có thể giúp bóng đá Trung Quốc tìm lại vị thế?

Chiều 5/11, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) gây bất ngờ khi chọn một chiến lược gia nội, chưa có nhiều thành tích cho vị trí HLV đội tuyển quốc gia nước này. HLV Thiệu Giai Nghị sinh năm 1980, là một trong những cầu thủ Trung Quốc thành công nhất tại châu Âu.

Anh có 36 lần khoác áo tuyển Trung Quốc (2000–2011), ghi 9 bàn thắng, góp mặt tại World Cup 2002 và là công thần trong kỳ tích đưa đội nhà vào chung kết AFC Asian Cup 2004. Sự nghiệp đỉnh cao của Shao kéo dài gần 10 năm tại Đức cho các CLB như TSV 1860 Munich hay Energie Cottbus, MSV Duisburg.

Tuy nhiên, trên vai trò HLV, Thiệu Gia Nghị chưa quá thành công. Anh từng làm trợ lý tại CLB Bắc Kinh Quốc An và các đội trẻ U19/U23 Trung Quốc. Mùa giải 2025, HLV này gây tiếng vang khi giúp Qingdao West Coast – đội bóng mới thăng hạng Chinese Super League - gây bất ngờ và sớm trụ hạng thành công.

Tuy nhiên, việc CFA chọn một HLV nội và chưa có nhiều thành tích gây tranh cãi lớn. Phản ứng từ người hâm mộ trên mạng xã hội Trung Quốc đa số hoài nghi, bởi ĐTQG nước này sa sút thời gian dài. Nhiều CĐV bày tỏ mong muốn CFA bổ nhiệm một HLV từ châu Âu nổi tiếng, am hiểu bóng đá hiện đại.

Hồi tháng 6, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc chấm dứt hợp đồng với HLV Branko Ivankovic và đội ngũ ban huấn luyện sau trận thua trước Indonesia tại vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Theo thông báo từ CFA, quyết định được đưa ra sau khi đội tuyển Trung Quốc không thể giành quyền vào vòng loại thứ tư World Cup 2026. Điều khoản trong hợp đồng cho phép CFA có thể đơn phương chấm dứt hợp tác với chiến lược gia người Croatia khi mục tiêu vượt qua vòng loại không được hoàn thành.