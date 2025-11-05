Thời điểm AFC trừng phạt Malaysia

Tuyển Malaysia đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu bảng tại vòng loại Asian Cup 2027 sau khi FIFA bác kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

AFC chưa áp lệnh trừng phạt lên Malaysia.

Quyết định bác đơn kháng cáo của FIFA có thể khiến Malaysia bị hủy kết quả hai trận thắng quan trọng tại vòng loại Asian Cup, gồm chiến thắng 2-0 trước Nepal hồi tháng 3 và 4-0 trước Việt Nam hồi tháng 6.

Nếu bị xử thua 0-3 ở cả hai trận, Malaysia sẽ mất 6 điểm, đồng nghĩa với việc ngôi đầu bảng F sẽ rơi vào tay đối thủ khác. Theo thể thức hiện tại, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Windsor Paul John, cho biết tổ chức này sẽ chưa đưa ra bất kỳ hành động nào cho đến khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý.

“Chúng tôi sẽ chỉ vào cuộc sau khi tất cả tiến trình pháp lý, bao gồm cả khả năng FAM kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), được hoàn tất", ông Windsor khẳng định. “Khi đó, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC sẽ xem xét toàn bộ vụ việc và đưa ra phán quyết cuối cùng".

Nếu các bản án được giữ nguyên, tức phạt tiền FAM và cấm thi đấu 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, đây sẽ là cú sốc lớn đối với bóng đá Malaysia, khi đội tuyển quốc gia có nguy cơ mất tấm vé dự Asian Cup 2027 và chịu tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng quốc tế.

