Hojlund đang chững lại

Ba trận gần nhất, Rasmus Hojlund không ghi bàn, không kiến tạo và màn trình diễn khiến CĐV Napoli bắt đầu sốt ruột.

Hojlund chơi chưa đạt yêu cầu ở 3 trận gần nhất.

Từ niềm hy vọng lớn trên hàng công, tiền đạo người Đan Mạch dần đánh mất sự tự tin cũng như khả năng gây đột biến. Ở trận hòa Frankfurt 0-0 tại Champions League rạng sáng 5/11, Hojlund nhận điểm 6,2 từ Sofa Score – con số phản ánh phần nào nỗ lực nhưng thiếu hiệu quả.

Thực tế, Hojlund là hình ảnh tiêu biểu cho phong độ của Napoli gần đây với những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Trước Frankfurt, Hojlund va chạm với Frank Anguissa khi lao vào đánh đầu từ quả tạt, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Trước đó tại Serie A, anh lần lượt được chấm 6,0 và 5,9 trong các trận hòa Como và thắng Lecce – những đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Điều đáng nói, cả ba trận Hojlund đều tịt ngòi, không có nhiều đóng góp vào lối chơi.

Phong độ của Hojlund trùng thời điểm hàng công Napoli đánh mất sự sáng tạo. Với lịch thi đấu dày đặc phía trước, Napoli cần Hojlund nhanh chóng lấy lại bản năng sát thủ nếu không muốn rơi vào khủng hoảng kéo dài.

Một bàn thắng có thể là liều thuốc giải cứu tiền đạo người Đan Mạch lẫn hàng công đang tắc nghẽn của đội bóng miền Nam Italy. Nếu không, Hojlund có thể rơi vào thảm cảnh như tại Old Trafford. Anh từng chơi khá ổn thời điểm mới gia nhập MU, sau đó mất hút dần và bị đẩy sang Napoli.