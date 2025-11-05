Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hojlund đang chững lại

  • Thứ tư, 5/11/2025 15:55 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Ba trận gần nhất, Rasmus Hojlund không ghi bàn, không kiến tạo và màn trình diễn khiến CĐV Napoli bắt đầu sốt ruột.

Hojlund chơi chưa đạt yêu cầu ở 3 trận gần nhất.

Từ niềm hy vọng lớn trên hàng công, tiền đạo người Đan Mạch dần đánh mất sự tự tin cũng như khả năng gây đột biến. Ở trận hòa Frankfurt 0-0 tại Champions League rạng sáng 5/11, Hojlund nhận điểm 6,2 từ Sofa Score – con số phản ánh phần nào nỗ lực nhưng thiếu hiệu quả.

Thực tế, Hojlund là hình ảnh tiêu biểu cho phong độ của Napoli gần đây với những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Trước Frankfurt, Hojlund va chạm với Frank Anguissa khi lao vào đánh đầu từ quả tạt, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Trước đó tại Serie A, anh lần lượt được chấm 6,0 và 5,9 trong các trận hòa Como và thắng Lecce – những đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Điều đáng nói, cả ba trận Hojlund đều tịt ngòi, không có nhiều đóng góp vào lối chơi.

Phong độ của Hojlund trùng thời điểm hàng công Napoli đánh mất sự sáng tạo. Với lịch thi đấu dày đặc phía trước, Napoli cần Hojlund nhanh chóng lấy lại bản năng sát thủ nếu không muốn rơi vào khủng hoảng kéo dài.

Một bàn thắng có thể là liều thuốc giải cứu tiền đạo người Đan Mạch lẫn hàng công đang tắc nghẽn của đội bóng miền Nam Italy. Nếu không, Hojlund có thể rơi vào thảm cảnh như tại Old Trafford. Anh từng chơi khá ổn thời điểm mới gia nhập MU, sau đó mất hút dần và bị đẩy sang Napoli.

Báo động với Napoli

Napoli đối mặt với cơn khủng hoảng bàn thắng khi tiếp tục bị cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà trước Eintracht Frankfurt ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League.

12 giờ trước

Manchester United có thể kiếm bộn tiền từ Mainoo

Mainoo đang thất vọng vì không được thi đấu thường xuyên. Napoli xem đây là cơ hội vàng để chiêu mộ tài năng trẻ của Manchester United bằng bản hợp đồng khôn ngoan.

15:52 3/11/2025

Fabregas gieo sầu cho Napoli

Rạng sáng 2/11, Napoli chỉ có được trận hòa 0-0 trước Como đang lên "như diều gặp gió" dưới sự chỉ đạo của Cesc Fabregas thuộc vòng 10 Serie A.

05:33 2/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Hojlund chững lại Napoli MU Napoli Hojlund

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Rashford khien chau Au 'day song' hinh anh

Rashford khiến châu Âu 'dậy sóng'

18 phút trước 16:20 5/11/2025

0

Màn tỏa sáng của Marcus Rashford tại Barcelona giúp anh thu hút sự chú ý của các đội bóng lớn tại châu Âu.

Thoi diem AFC trung phat Malaysia hinh anh

Thời điểm AFC trừng phạt Malaysia

18 phút trước 16:19 5/11/2025

0

Tuyển Malaysia đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu bảng tại vòng loại Asian Cup 2027 sau khi FIFA bác kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý