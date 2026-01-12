Yamal khác lạ

Cách tiền đạo Lamine Yamal chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha 2026 có nhiều điểm khác biệt so với trước.

Yamal chuẩn bị kỹ cho trận chung kết. Ảnh: Reuters.

Ở những trận đấu quan trọng trước đó, tài năng trẻ của Barcelona thường xuyên đăng tải các dòng trạng thái hoặc hình ảnh đầy cảm xúc, thậm chí có phần thách thức đối thủ lên mạng xã hội trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với Real Madrid rạng sáng 12/1, Yamal lại lựa chọn cách tiếp cận hoàn toàn ngược lại. Thay vì làm nóng dư luận bằng các bài đăng như thường lệ, cầu thủ sinh năm 2007 gần như im hơi lặng tiếng trước thềm trận đấu.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, đây được xem là một nước đi khôn ngoan của Yamal. Khi không còn bị phân tán bởi sự chú ý từ mạng xã hội, cầu thủ trẻ này có thể dồn toàn bộ sự tập trung cho màn trình diễn trên sân cỏ.

Và thực tế chứng minh lựa chọn đó là hoàn toàn đúng đắn. Trong trận chung kết rạng sáng 12/1, Yamal thi đấu nổi bật và trở thành một trong những cái tên chơi hay nhất bên phía Barcelona.

Dù không ghi bàn hay kiến tạo, anh vẫn thực hiện thành công 6 pha đi bóng qua người, thắng 12 tình huống tranh chấp tay đôi và liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Real Madrid bằng tốc độ, kỹ thuật cùng sự tự tin vốn có.

Yamal khuấy đảo hàng thủ Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Không chỉ tạo ra sự khác biệt về mặt chuyên môn, Yamal còn cho thấy tư duy thi đấu trưởng thành vượt xa tuổi 18. Việc biết cách giảm áp lực từ truyền thông, giữ cho bản thân sự tĩnh lặng cần thiết trước một trận cầu đỉnh cao là điều không phải cầu thủ trẻ nào cũng làm được.

Sau trận đấu, màn trình diễn của Yamal nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Nhiều ý kiến cho rằng nếu tiếp tục duy trì sự tiến bộ cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu, tài năng trẻ này hoàn toàn có thể trở thành trụ cột lâu dài của Barcelona trong những năm tới.

