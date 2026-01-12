Balotelli thoát cảnh thất nghiệp

Mario Balotelli đến Dubai (UAE) để hoàn tất thủ tập gia nhập Al Ittifaq, đội bóng đang thi đấu tại UAE First Division (giải hạng hai UAE, dưới giải VĐQG Pro-League).

Mario Balotelli chụp ảnh cùng áo đấu Al Ittifaq.

"Super Mario" nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ CĐV và ban lãnh đạo Al Ittifaq tại sân bay. Đây sẽ là CLB thứ 14 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của chân sút từng khoác áo Manchester City và Liverpool.

Al-Ittifaq FC đạt thỏa thuận chiêu mộ Balotelli với bản hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi. Balotelli dự kiến được đăng ký thi đấu ngay trong tuần này. Đội bóng mới của Balotelli đang trải qua mùa giải đầy khó khăn, khi đứng cuối bảng với chỉ 6 điểm sau 11 vòng đấu, ghi vỏn vẹn 6 bàn thắng.

Sự xuất hiện của Balotelli được kỳ vọng giúp cải thiện hàng công nghèo nàn và mở ra cơ hội trụ hạng cho CLB thuộc sở hữu của doanh nhân người Italy, Pietro Laterza. Sau khi chia tay Genoa vào mùa hè 2025, Balotelli thất nghiệp và chưa tìm được bến đỗ mới.

Song, mối liên hệ với doanh nhân đồng hương Laterza, chủ sở hữu của Al Ittifaq, giúp anh thoát cảnh thất nghiệp. Ở tuổi 35, giải hạng hai UAE dường như sẽ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp đầy biến động của "Super Mario".

Cầu thủ Indonesia bỏ bóng đá người Hôm 5/1, Muhammad Hilmi Gimnastiar có tình huống vào bóng thô bạo khi Putra Jaya thua Perseta 1970 Tulungagung 2-7 thuộc vòng 1/32 Liga 4 - Cúp Thống đốc Đông Java.