Guardiola: 'Thua thì bị chê, thắng lại thành thiên tài'

Pep Guardiola phản pháo các chỉ trích sau thất bại 0-3 của Manchester City trước Real Madrid, khẳng định mọi quyết định nhân sự đều có lý do chiến thuật.

Guardiola bức xúc khi bị chỉ trích.

Chiến lược gia người Catalonia trở thành tâm điểm chất vấn khi trao suất đá chính cho Savinho và Jeremy Doku ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 12/3. Bộ đôi chạy cánh này vừa góp mặt trong chiến thắng của Man City trước Newcastle United ở FA Cup cuối tuần trước.

Guardiola cho biết muốn tận dụng tốc độ và khả năng chơi trực diện của hai cầu thủ trẻ nhằm gây áp lực lên hàng thủ Real Madrid. Theo nhà cầm quân 55 tuổi, kế hoạch này thực tế phát huy hiệu quả trong giai đoạn đầu trận.

"Trong khoảng 20 phút đầu, chúng tôi đã khiến Real Madrid cảm nhận rõ áp lực", Guardiola nói. "Nhưng bóng đá luôn được đánh giá bằng kết quả cuối cùng".

Thế trận tích cực của Man City nhanh chóng sụp đổ khi Federico Valverde bùng nổ với cú hat-trick, giúp Real Madrid chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Guardiola cho rằng các quyết định chiến thuật của ông thường bị nhìn nhận một cách đơn giản. "Vì tôi thua. Nếu thắng, các anh sẽ nói Pep là thiên tài. Tôi đã nghe điều đó bao nhiêu lần rồi", Pep bức xúc.

Guardiola không hối hận với các quyết định trong trận thua Real Madrid.

Đây cũng không phải lần đầu HLV người Tây Ban Nha phải đối mặt với những tranh cãi xung quanh cách dụng binh. Trong cuộc họp báo, ông nhắc lại trận chung kết Champions League 2021 khi Man City thất bại 0-1 trước Chelsea.

Khi đó, Guardiola từng gây nhiều tranh luận với lựa chọn chiến thuật ở khu vực trung tuyến. Ông thừa nhận quyết định ấy khiến mình nhận không ít chỉ trích, nhưng khẳng định mọi phương án đều được đưa ra dựa trên phong độ và hoàn cảnh của đội bóng vào thời điểm cụ thể.

"Huấn luyện viên luôn phải quyết định dựa trên những gì mình thấy ở đội bóng", Guardiola nói.

Dù Man City đối mặt nguy cơ bị loại khỏi Champions League, Guardiola cho biết vẫn sẽ tiếp tục xoay tua đội hình trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Đội chủ sân Etihad sẽ chạm trán West Ham tại Premier League vào ngày 15/3 trước khi tái đấu Real Madrid ở trận lượt về sau đó 3 ngày.

