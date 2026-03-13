Đại diện Dembele bí mật đàm phán với Man City

Người đại diện của Ousmane Dembele được cho là đã có cuộc gặp bí mật với đại diện của Manchester City.

Dembele làm dấy lên tin đồn sang Premier League.

Theo The Sun, Moussa Sissoko, người đại diện của ngôi sao người Pháp, bị bắt gặp bước vào một khách sạn sang trọng tại Madrid để gặp Hugo Viana, Giám đốc Thể thao của đội bóng chủ sân Etihad.

Hugo Viana được cho là có mặt tại Tây Ban Nha trong tuần này để theo dõi trận đấu giữa Manchester City và Real Madrid. Tuy nhiên, hình ảnh ông xuất hiện cùng người đại diện của Dembele nhanh chóng làm dấy lên những đồn đoán về một thương vụ lớn có thể xảy ra trong mùa hè tới.

Dembele, 28 tuổi, hiện là đương kim Quả bóng Vàng và vẫn còn khoảng hai năm rưỡi hợp đồng với PSG. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng gia hạn giữa hai bên được cho là đang rơi vào bế tắc. Điều này khiến tương lai của cầu thủ người Pháp trở nên khó đoán và mở ra cơ hội cho các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh.

Phong độ của Dembele trong thời gian gần đây vẫn rất đáng chú ý. Mùa giải trước, anh ghi tới 33 bàn và có thêm 15 pha kiến tạo, góp phần khẳng định tài năng từng được kỳ vọng từ khi còn rất trẻ. Dù mùa giải hiện tại bị ảnh hưởng phần nào bởi chấn thương, Dembele vẫn kịp ghi 12 bàn và thực hiện 6 đường kiến tạo.

Về phía Manchester City, đội bóng của Pep Guardiola đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lực lượng mới. Sau hàng loạt bản hợp đồng đáng chú ý trong năm qua, ban lãnh đạo Etihad tiếp tục tìm kiếm những ngôi sao có thể nâng tầm đội hình.

Trong bối cảnh tương lai của một số cầu thủ tấn công còn bỏ ngỏ, Dembele hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu chuyển nhượng lớn tiếp theo của đội bóng thành Manchester.

