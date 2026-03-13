Lần vung tiền gây sửng sốt của Ronaldo

Trong kỳ nghỉ hè cùng gia đình tại Hy Lạp năm 2019, siêu sao Cristiano Ronaldo khiến nhiều người chú ý bởi sự hào phóng đáng nể.

Ronaldo nổi tiếng về độ hào phóng. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha được cho là để lại khoản tiền tip lên tới 25.000 euro cho đội ngũ nhân viên phục vụ tại khu nghỉ dưỡng Costa Navarino, nằm ở vùng Peloponnese (Hy Lạp).

Đây được xem là lời cảm ơn đặc biệt của Ronaldo dành cho những nhân viên hỗ trợ và phục vụ gia đình anh trong suốt thời gian lưu trú. Theo nhiều nguồn tin, CR7 đánh giá cao sự chuyên nghiệp cũng như tinh thần trách nhiệm của đội ngũ phục vụ tại khu resort cao cấp.

Costa Navarino từ lâu trở thành điểm đến quen thuộc của gia đình Ronaldo trong mỗi dịp nghỉ dưỡng. Giá thuê phòng tại đây được cho là lên tới 8.000 euro mỗi đêm, phản ánh đẳng cấp của khu nghỉ dưỡng.

Trước đó, vào hè 2018, cựu ngôi sao Real Madrid cũng gây chú ý khi thưởng 20.000 euro cho 10 nhân viên làm việc tại đây. Một trong những lý do khiến Ronaldo sẵn sàng chi khoản tiền lớn là bởi họ giúp gia đình anh tránh khỏi sự theo dõi của giới săn ảnh trong thời gian nghỉ ngơi.

Không chỉ hào phóng với những người phục vụ trong kỳ nghỉ, Ronaldo từ lâu nổi tiếng là cầu thủ thường xuyên tri ân những người xung quanh. Trong thời gian khoác áo Real Madrid, anh từng chi tiền mua điện thoại và máy tính xách tay tặng cho nhiều nhân viên của câu lạc bộ như cách bày tỏ sự cảm kích đối với những đóng góp thầm lặng của họ.

Sự hào phóng của Ronaldo thêm một lần nữa khiến hình ảnh của anh trở nên đặc biệt trong mắt người hâm mộ, không chỉ bởi tài năng bóng đá mà còn bởi cách anh đối xử với mọi người.

