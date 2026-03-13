Thể hình của Traore gây bàn tán

Paco Jemez, trợ lý dưới quyền HLV Nuno Santo tại West Ham, có những chia sẻ đáng chú ý về thể trạng đặc biệt của Adama Traore.

Cơ bắp của Traore gây tranh luận. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc trao đổi mới đây, ông Jemez cho rằng Traore sở hữu vóc dáng hiếm thấy trong bóng đá chuyên nghiệp. Theo ông, thể hình của cầu thủ người Tây Ban Nha thậm chí giống với một vận động viên bóng bầu dục Mỹ hơn là cầu thủ bóng đá.

"Traore trông như lực sĩ phiên bản thu nhỏ", trợ lý HLV West Ham cho biết. Ông Jemez cũng nhận định rằng sức mạnh cơ bắp cùng cấu trúc cơ thể đặc biệt khiến Traore trở nên khác biệt so với phần lớn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Không chỉ Jemez, bản thân HLV Nuno Espírito Santo cũng từng lên tiếng về vấn đề này. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiết lộ Traore được yêu cầu hạn chế tập luyện tạ nặng trong phòng gym. Theo ông, cầu thủ 28 tuổi vốn sở hữu nền tảng thể lực và khối cơ bắp vượt trội, vì vậy việc tiếp tục tập tạ với cường độ cao có thể khiến anh tăng thêm khối lượng cơ thể không cần thiết.

Traore có thể chất vượt trội. Ảnh: Reuters.

"Thể chất và yếu tố di truyền của cậu ấy thật sự đáng kinh ngạc. Nhưng tôi nói với Traore rằng cậu ấy không nên nâng tạ nữa. Cậu ấy có thể tập các bài bổ trợ để phòng ngừa chấn thương, nhưng sẽ không tập các bài nâng tạ nặng", HLV Santo giải thích.

Theo ban huấn luyện West Ham, mục tiêu của quyết định này là giúp Traore duy trì sự cân bằng giữa sức mạnh và tốc độ, hai yếu tố làm nên thương hiệu của cầu thủ này trong nhiều năm qua.

Traore từ lâu nổi tiếng với khối cơ bắp ấn tượng. Năm 2020, anh từng gây chú ý khi khẳng định bản thân không tập tạ như nhiều người vẫn nghĩ. "Việc tập gym của tôi được hướng dẫn bởi HLV cá nhân, nhưng tôi không tập tạ. Đó là do yếu tố di truyền và cơ bắp của tôi phát triển rất nhanh", Traore chia sẻ.

