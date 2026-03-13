Nghịch lý cặp trung vệ trăm triệu bảng tại MU

Dù rất tài năng, bộ đôi trung vệ Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez của MU chưa bao giờ đạt thể trạng hoàn hảo trong thời gian dài.

De Ligt và Martinez chưa khiến fan MU an tâm.

Khi quyết định đầu tư gần 100 triệu bảng để chiêu mộ Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez, ban lãnh đạo Manchester United kỳ vọng xây dựng nền tảng phòng ngự vững chắc cho nhiều mùa giải. Tuy nhiên, thực tế tại Old Trafford lại diễn ra theo chiều hướng trái ngược, khi chấn thương liên tiếp khiến kế hoạch này gần như chưa bao giờ được vận hành trọn vẹn.

Trên lý thuyết, De Ligt và Martinez là cặp trung vệ có thể tạo nên bức tường phòng ngự đáng tin cậy cho “Quỷ đỏ”. Một người mạnh mẽ trong tranh chấp và không chiến, người còn lại nổi bật ở khả năng đọc tình huống và phát triển bóng từ tuyến dưới. Nhưng vấn đề thể lực khiến họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau trên sân.

Thống kê cho thấy trong gần 14 tháng qua, De Ligt và Martinez chỉ cùng thi đấu vỏn vẹn 8 phút. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy diễn ra ở cuối trận thắng 2-1 trước Crystal Palace vào tháng 11/2025.

Lần gần nhất cả hai đá chính cùng nhau đã từ tháng 1/2024, khi Manchester United đánh bại FCSB 2-0 tại Europa League. Ngay sau trận đấu, Martinez dính chấn thương dây chằng chéo nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với Crystal Palace, buộc anh phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Khi trung vệ người Argentina trở lại vào tháng 11/2025, De Ligt lại gặp vấn đề ở lưng và vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn. Hai mảnh ghép được kỳ vọng nhất nơi hàng thủ vì thế vẫn chưa có cơ hội xây dựng sự kết nối cần thiết.

Lisandro Martinez thường xuyên dính chấn thương.

Tình hình hiện tại cũng chưa sáng sủa hơn. Martinez đang vắng mặt trận thứ tư liên tiếp vì chấn thương bắp chân, dù ban đầu anh chỉ dự kiến nghỉ một trận.

Ở chiều ngược lại, De Ligt đã bỏ lỡ tổng cộng 26 trận kể từ khi gia nhập Manchester United. Chấn thương lưng kéo dài hơn ba tháng của trung vệ người Hà Lan khiến ban huấn luyện không khỏi lo ngại.

Trong bối cảnh đó, HLV Michael Carrick buộc phải tìm những phương án khác cho hàng thủ.

Harry Maguire đang chơi khá ổn định khi được trao cơ hội, còn tài năng trẻ Leny Yoro cũng dần khẳng định tiềm năng. Maguire sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới, nhưng trong bối cảnh De Ligt và Martinez liên tục gặp vấn đề thể lực, khả năng trung vệ sinh năm 1993 được gia hạn vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoài ra, Manchester United còn sở hữu một số gương mặt trẻ giàu triển vọng. Yoro dù vẫn mắc sai lầm trong vài tình huống nhưng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Trong khi đó, trung vệ 19 tuổi Ayden Heaven cũng để lại nhiều dấu ấn mỗi khi được trao cơ hội.

Hiện tại, hàng thủ của Manchester United là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ hai trung vệ được kỳ vọng nhất – De Ligt và Martinez – lại liên tục gặp vấn đề về thể lực.

Nếu tình hình này không sớm được cải thiện, đội bóng thành Manchester có thể buộc phải xem xét lại toàn bộ kế hoạch xây dựng hàng phòng ngự cho mùa giải tới.

