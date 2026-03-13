Thay đổi của môn bóng đá ở ASIAD 2026

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) quyết định bỏ quy định hạn chế số đội tham dự môn bóng đá tại ASIAD 2026.

Theo truyền thông khu vực, OCA hủy kế hoạch giới hạn số đội tham dự môn bóng đá nam và nữ tại ASIAD 2026. Quyết định được đưa ra sau khi đề xuất từ nước chủ nhà Nhật Bản vấp phải sự phản đối từ một số Liên đoàn thành viên.

Trước đó, AFC và Ủy ban Olympic Nhật Bản siết chặt số lượng đội dự giải. Theo kế hoạch ban đầu, nội dung bóng đá nam chỉ cho phép 16 đội vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 được tham dự ASIAD. Trong khi đó, ở nội dung nữ, chỉ 12 đội lọt vào vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 mới đủ điều kiện góp mặt.

Mục tiêu của đề xuất này là nâng cao chất lượng chuyên môn của môn bóng đá tại ASIAD 2026, đồng thời giúp ban tổ chức dễ dàng hơn trong công tác điều hành và sắp xếp lịch thi đấu.

Tuy nhiên, một số Liên đoàn cho rằng quy định mới khiến nhiều đội tuyển bị loại khỏi sân chơi lớn của châu lục. Bên cạnh đó, tình hình thực tế cũng khiến phương án trên trở nên khó khả thi. Một số đội đủ điều kiện tham dự rút lui, trong khi nhiều quốc gia không đáp ứng tiêu chí phản đối mạnh mẽ quy định mới.

Trước sức ép từ các Liên đoàn thành viên, OCA quyết định không áp dụng tiêu chí như kế hoạch ban đầu. Điều này đồng nghĩa các quốc gia châu Á có thể tự do đăng ký đội tuyển tham dự môn bóng đá tại ASIAD 2026.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) định hướng sử dụng lứa U21 (cầu thủ sinh từ 1/1/2005 trở về sau) thay cho U23, nhằm tạo đà chuẩn bị cho SEA Games 34 năm 2027, VCK U23 châu Á 2028 và vòng loại Olympic Los Angeles 2028.