Bóng đá Việt Nam, Thái Lan được đặc cách dự ASIAD 2026

  • Thứ tư, 11/2/2026 10:45 (GMT+7)
Việt Nam góp mặt tại ASIAD 2026 ở cả nội dung bóng đá nam và nữ, trong đó đội nam tham dự với lực lượng U21 nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn.

Việt Nam, Thái Lan đại diện Đông Nam Á dự môn bóng đá nam Asiad 2026.

Theo thống nhất giữa Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Hội đồng Olympic châu Á (OCA), nội dung bóng đá nam ASIAD 20 gồm 16 đội, tương ứng 16 đại diện dự VCK U23 châu Á hồi tháng 1 tại Saudi Arabia. Việt Nam và Thái Lan do đó có suất tham dự đại hội tổ chức tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10/2026.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sớm định hướng sử dụng lứa U21 (cầu thủ sinh từ 1/1/2005 trở về sau) thay cho U23, nhằm tạo đà chuẩn bị cho SEA Games 34 năm 2027, VCK U23 châu Á 2028 và vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Trong thành phần U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á 2026, 5 cầu thủ đủ tuổi dự ASIAD gồm Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương và Nguyễn Lê Phát. Với định hướng rõ ràng, bóng đá Việt Nam xem đây là cơ hội thử lửa cho một chu kỳ phát triển mới.

Ở Đông Nam Á, ngoài Việt Nam còn có Thái Lan giành vé dự nội dung nam. Trong khi đó, ở bóng đá nữ, 12 suất tham dự thuộc về các đội góp mặt tại VCK Asian Cup nữ 2026. Tuyển nữ Việt Nam và Philippines là hai đại diện khu vực có mặt tại Nhật Bản.

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất dự đủ cả 2 nội dung nam và nữ, đứng chung nhóm với Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Uzbekistan.

Fans tràn xuống sân xin chụp ảnh với Đình Bắc Sau thành công của U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay khi kết thúc trận đấu giữa CAHN với Ninh Bình ở vòng 12 V.League, rất đông CĐV tràn xuống sân để chụp ảnh và xin chữ ký với ngôi sao sinh năm 2004.

Nguyễn Đình Bắc và 'món nợ ân tình' của bóng đá Việt Nam

Nguyễn Đình Bắc đang bước vào độ chín đầu tiên của sự nghiệp với những con số ấn tượng tại đội tuyển U23 Việt Nam và dấu ấn ở cấp câu lạc bộ.

47:2825 hôm qua

Sức hút của Đình Bắc giúp trận CAHN gặp Ninh Bình chật kín khán giả

Cuộc đối đầu giữa CAHN và Ninh Bình ở vòng 12 V.League trên sân Hàng Đẫy tối 1/2 không chỉ là màn so tài của hai ứng viên giàu tham vọng, mà còn trở thành tâm điểm đặc biệt của giải đấu nhờ hiệu ứng lan tỏa từ U23 Việt Nam.

19:39 1/2/2026

Đình Bắc tiếp tục được AFC xướng tên

Chiều 31/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố Nguyễn Đình Bắc thẳng giải cuộc bình chọn "Bàn thắng đẹp nhất" vòng knock-out giải U23 châu Á 2026.

17:11 31/1/2026

