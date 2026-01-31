Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đình Bắc tiếp tục được AFC xướng tên

  • Thứ bảy, 31/1/2026 17:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 31/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố Nguyễn Đình Bắc thẳng giải cuộc bình chọn "Bàn thắng đẹp nhất" vòng knock-out giải U23 châu Á 2026.

Dinh Bac anh 1

Tỷ lệ thắng áp đảo của Đình Bắc.

Đúng 16h00, cổng bình chọn "Bàn thắng đẹp nhất" chính thức khép lại và chiến thắng gần như tuyệt đối đã gọi tên Đình Bắc, với tỷ lệ bình chọn lên tới 72,39%, bỏ xa các ứng viên còn lại. Người bám đuổi gần nhất là Xiang Yuwang (Trung Quốc) với 27,38% phiếu bầu, kém xa Đình Bắc.

Bàn thắng được nhắc tới diễn ra trong trận tứ kết thắng U23 UAE 3-2, khi Đình Bắc đón đường tạt bóng của Phạm Minh Phúc rồi thực hiện cú đánh đầu ngược đầy ngẫu hứng, đưa bóng bay vào góc xa khung thành.

Trong một thời điểm mang tính bước ngoặt của trận đấu, Đình Bắc có khoảnh khắc xử lý đẳng cấp. Từ quả tạt bên cánh của Phạm Minh Phúc, tiền đạo mang áo số 7 bất ngờ tung ra cú đánh đầu ngược tinh tế, đưa bóng bay gọn vào góc xa, khiến hàng thủ UAE hoàn toàn bất lực.

Trang chủ AFC mô tả pha lập công này như một khoảnh khắc xuất thần và đẳng cấp: "Đội trưởng của Việt Nam tái lập lợi thế cho đội nhà bằng cú đánh đầu ngược thể hiện sự điềm tĩnh, kỹ thuật và độ chính xác đáng kinh ngạc dưới áp lực lớn".

Chiến thắng áp đảo trong cuộc bình chọn càng tô đậm một giải đấu rực sáng của Đình Bắc. Tại U23 châu Á năm nay, chân sút sinh năm 2004 ghi 4 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới dù chỉ đá chính vỏn vẹn 2 trận. Anh còn được AFC bầu chọn là "Cầu thủ ấn tượng nhất giải" với tỷ lệ phiếu vượt 86%, bỏ xa các đối thủ như Li Hao hay Azaizeh.

Phong độ chói sáng, dấu ấn đậm nét và những lần được AFC vinh danh liên tiếp đang đưa Đình Bắc trở thành biểu tượng mới của U23 Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu Á.

AFC dùng 2 từ 'đẳng cấp' để nói về bàn thắng của Đình Bắc

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá rất cao pha lập công của Nguyễn Đình Bắc ở tứ kết U23 châu Á gặp U23 UAE.

9 giờ trước

AFC vinh danh Đình Bắc

Chiều 30/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố Nguyễn Đình Bắc thẳng giải cuộc bình chọn "Cầu thủ ấn tượng nhất" tại VCK U23 châu Á 2026.

26:1553 hôm qua

Đình Bắc được vinh danh ở Cúp chiến thắng

Tối 29/1, Nguyễn Đình Bắc được trao danh hiệu Vận động viên trẻ của năm ở lễ trao giải Cúp chiến thắng 2025.

45:2702 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Đình Bắc Đình Bắc

Đọc tiếp

Futsal Viet Nam guc nga truoc Thai Lan hinh anh

Futsal Việt Nam gục ngã trước Thái Lan

2 giờ trước 16:41 31/1/2026

0

Chiều 31/1, tuyển futsal Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-1 trong trận đấu then chốt của bảng B giải futsal châu Á 2026 diễn ra tại Indonesia.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý