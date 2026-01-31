Đình Bắc tiếp tục được AFC xướng tên

Chiều 31/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố Nguyễn Đình Bắc thẳng giải cuộc bình chọn "Bàn thắng đẹp nhất" vòng knock-out giải U23 châu Á 2026.

Tỷ lệ thắng áp đảo của Đình Bắc.

Đúng 16h00, cổng bình chọn "Bàn thắng đẹp nhất" chính thức khép lại và chiến thắng gần như tuyệt đối đã gọi tên Đình Bắc, với tỷ lệ bình chọn lên tới 72,39%, bỏ xa các ứng viên còn lại. Người bám đuổi gần nhất là Xiang Yuwang (Trung Quốc) với 27,38% phiếu bầu, kém xa Đình Bắc.

Bàn thắng được nhắc tới diễn ra trong trận tứ kết thắng U23 UAE 3-2, khi Đình Bắc đón đường tạt bóng của Phạm Minh Phúc rồi thực hiện cú đánh đầu ngược đầy ngẫu hứng, đưa bóng bay vào góc xa khung thành.

Trong một thời điểm mang tính bước ngoặt của trận đấu, Đình Bắc có khoảnh khắc xử lý đẳng cấp. Từ quả tạt bên cánh của Phạm Minh Phúc, tiền đạo mang áo số 7 bất ngờ tung ra cú đánh đầu ngược tinh tế, đưa bóng bay gọn vào góc xa, khiến hàng thủ UAE hoàn toàn bất lực.

Trang chủ AFC mô tả pha lập công này như một khoảnh khắc xuất thần và đẳng cấp: "Đội trưởng của Việt Nam tái lập lợi thế cho đội nhà bằng cú đánh đầu ngược thể hiện sự điềm tĩnh, kỹ thuật và độ chính xác đáng kinh ngạc dưới áp lực lớn".

Chiến thắng áp đảo trong cuộc bình chọn càng tô đậm một giải đấu rực sáng của Đình Bắc. Tại U23 châu Á năm nay, chân sút sinh năm 2004 ghi 4 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới dù chỉ đá chính vỏn vẹn 2 trận. Anh còn được AFC bầu chọn là "Cầu thủ ấn tượng nhất giải" với tỷ lệ phiếu vượt 86%, bỏ xa các đối thủ như Li Hao hay Azaizeh.

Phong độ chói sáng, dấu ấn đậm nét và những lần được AFC vinh danh liên tiếp đang đưa Đình Bắc trở thành biểu tượng mới của U23 Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu Á.