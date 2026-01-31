AFC dùng 2 từ 'đẳng cấp' để nói về bàn thắng của Đình Bắc

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá rất cao pha lập công của Nguyễn Đình Bắc ở tứ kết U23 châu Á gặp U23 UAE.

Đình Bắc gần như không có đối thủ ở cuộc đua bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out U23 châu Á.

Nguyễn Đình Bắc hiện tạo khoảng cách áp đảo trong cuộc bình chọn Bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out U23 châu Á 2026 do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Cổng bình chọn được AFC mở từ ngày 28/1 và sẽ kết thúc vào lúc 16h00 ngày 31/1.

Pha đánh đầu ngược kỹ thuật của Đình Bắc vào lưới U23 UAE ở vòng tứ kết hiện thu hút gần 65% lượt bình chọn, bỏ xa các đối thủ còn lại. Bám đuổi phía sau là Xiang Yuwang (Trung Quốc) với 36,69%, trong khi các ứng viên khác như Ali Azaizeh (Jordan), Baek Ga-on (Hàn Quốc), Kosei Ogura (Nhật Bản) hay Mansoor Al Menhali (UAE) nhận tỷ lệ bình chọn rất thấp.

Bàn thắng được nhắc tới diễn ra trong trận tứ kết thắng U23 UAE 3-2, khi Đình Bắc đón đường tạt bóng của Phạm Minh Phúc rồi thực hiện cú đánh đầu ngược đầy ngẫu hứng, đưa bóng bay vào góc xa khung thành.

AFC mô tả: "Đội trưởng của Việt Nam tái lập lợi thế cho đội nhà bằng khoảnh khắc xuất thần. Từ quả tạt của Phạm Minh Phúc, Đình Bắc tung cú đánh đầu ngược đẳng cấp, thể hiện sự điềm tĩnh, kỹ thuật và độ chính xác dưới áp lực".

Tại giải năm nay, Đình Bắc thi đấu bùng nổ với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, giành danh hiệu Vua phá lưới dù chỉ đá chính vỏn vẹn 2 trận. Anh cũng được AFC vinh danh là Cầu thủ ấn tượng nhất giải, với tỷ lệ bình chọn vượt 86%, vượt xa Li Hao (10%) và Azaizeh (khoảng 2,5%).

Phong độ chói sáng ấy đang giúp Đình Bắc trở thành gương mặt tiêu biểu của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục.