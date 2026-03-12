Trận Messi gặp Yamal sẽ dời đến Bernabeu?

Sân Santiago Bernabeu đang nổi lên như phương án thay thế cho Doha để tổ chức trận Finalissima giữa Tây Ban Nha và Argentina vào ngày 27/3.

Trận Finalissima vẫn chưa chốt được địa điểm.

Trận Finalissima giữa Tây Ban Nha và Argentina, vốn dự kiến diễn ra tại sân Lusail Stadium ở Doha vào ngày 27/3, đang đứng trước khả năng chuyển sang Santiago Bernabeu.

Nhiều nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán giữa UEFA, phía Qatar và Real Madrid đã tiến rất gần đến thỏa thuận.

Theo các nguồn tin liên quan đến quá trình thương lượng, Qatar, đơn vị tổ chức sự kiện, tỏ ra ủng hộ việc đưa trận đấu sang Madrid. Real Madrid chưa xác nhận chính thức, nhưng thừa nhận sẵn sàng đăng cai màn so tài giữa hai nhà vô địch gần nhất của châu Âu và Nam Mỹ.

Thậm chí, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thông báo nội bộ cho một số nhân viên chuẩn bị cho khả năng sân Bernabeu tổ chức trận đấu vào ngày 27/3.

Nguyên nhân chính của sự thay đổi xuất phát từ tình hình an ninh tại Trung Đông. Sau các cuộc tấn công liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran từ cuối tháng 2, Qatar tạm dừng toàn bộ giải đấu bóng đá trong nước. Điều này khiến kế hoạch tổ chức Finalissima tại Doha rơi vào trạng thái bất định.

Tuy vậy, việc chuyển địa điểm sang Madrid cũng gây ra một số tranh cãi. Nếu Bernabeu được chọn, nguyên tắc trung lập của trận đấu sẽ bị phá vỡ và phía Argentina không hoàn toàn hài lòng với phương án này. Dù vậy, quỹ thời gian gấp rút buộc các bên phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Một trở ngại khác là Finalissima nằm trong gói sáu trận đấu quốc tế thuộc sự kiện Qatar Football Festival, dự kiến diễn ra từ 26 đến 31/3 với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Argentina, Qatar, Saudi Arabia, Ai Cập và Serbia. Các hợp đồng tài trợ và thù lao cho các đội tuyển đều được ký theo gói sự kiện này, khiến việc thay đổi địa điểm trở nên phức tạp.

CONMEBOL và UEFA đang làm việc với các bên liên quan để tìm giải pháp phù hợp. Một cuộc họp quan trọng đang diễn ra và có thể đưa ra quyết định cuối cùng về địa điểm tổ chức Finalissima trong thời gian rất gần.

