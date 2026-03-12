'CĐV nóng bỏng nhất thế giới' làm DJ

Ivana Knoll gây chú ý khi thông báo sẽ biểu diễn DJ trong giờ nghỉ giữa hiệp của một trận giao hữu quốc tế trong tháng 3.

Ivana Knoll được truyền thông quốc tế gọi là "nữ CĐV nóng bỏng nhất thế giới".

Người đẹp Croatia trở nên nổi tiếng nhờ những lần xuất hiện nổi bật tại các kỳ World Cup, đặc biệt vào năm 2018 và 2022. Với những bộ trang phục táo bạo mang màu sắc quốc kỳ Croatia, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Từ một CĐV nổi bật trên khán đài, Knoll dần trở thành hiện tượng mạng xã hội với gần 3 triệu người theo dõi trên Instagram. Gần đây, cô lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc điện tử và bắt đầu biểu diễn DJ với nghệ danh KnollDoll. Ivana xuất hiện tại nhiều sân khấu ở châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ.

Theo thông báo mới nhất, người đẹp 33 tuổi sẽ thực hiện phần biểu diễn DJ trong giờ giải lao của trận giao hữu giữa tuyển Croatia và Colombia. Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 26/3 tại Camping World Stadium ở Orlando, bang Florida (Mỹ).

Chia sẻ trên Instagram, Ivana phấn khích: "Giấc mơ thành hiện thực. Tôi sẽ biểu diễn trong chương trình giữa hiệp trận Croatia - Colombia tại Camping World Stadium ở Orlando. Được biểu diễn cho đất nước mình luôn là ước mơ lớn nhất của tôi".

Thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Nhiều bình luận chúc mừng xuất hiện dưới bài đăng của cô, coi đây là bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp mới của Ivana.

Ivana sinh năm 1992 tại Frankfurt, Đức. Sau 7 năm sinh sống ở Đức, cô cùng gia đình chuyển về quê hương của cha mẹ ở Croatia. Cô bắt đầu với vai trò người mẫu, từng lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Croatia 2016.

