Ngày Pep Guardiola tự đào hố chôn mình trước Real Madrid

Sự trung thành tuyệt đối với triết lý tấn công của Pep Guardiola một lần nữa khiến Manchester City trả giá trước Real Madrid.

Đêm Champions League tại Bernabeu không chỉ là thất bại của Manchester City. Đó còn là một câu chuyện quen thuộc trong sự nghiệp của Pep Guardiola.

Một HLV thiên tài. Một triết lý rõ ràng. Nhưng đôi khi chính triết lý ấy lại trở thành chiếc bẫy. "Pep Guardiola tự đào hố chôn mình", tờ Marca giật tít đanh thép sau trận.

Pep Guardiola sai ở đâu

Guardiola bước vào trận đấu với niềm tin rằng Manchester City có thể kiểm soát Real Madrid ngay trên sân khách. Ông không chọn cách chơi an toàn. Không có kế hoạch phòng ngự thận trọng để giữ lợi thế cho trận lượt về.

Thay vào đó, Manchester City tấn công. Quyết định ấy mang đúng dấu ấn Guardiola. Và cũng chính nó khiến đội bóng của ông rơi vào thế bất lợi.

Trước trận đấu, nhiều người dự đoán Manchester City sẽ thận trọng. Bernabeu luôn là sân khấu khắc nghiệt. Real Madrid đặc biệt nguy hiểm khi có không gian phản công.

Guardiola hiểu rõ điều đó. Ông đã đối đầu Real Madrid nhiều lần. Ông biết họ sống nhờ những pha chuyển trạng thái nhanh. Nhưng Guardiola vẫn chọn cách chơi dâng cao và pressing mạnh.

Ý tưởng của Pep rất rõ: bóp nghẹt Real Madrid ngay từ đầu. Nếu Manchester City kiểm soát trận đấu, Real Madrid sẽ không có cơ hội phản công. Nếu gây sức ép đủ lớn, City có thể kết thúc cặp đấu ngay từ lượt đi.

Đó là kế hoạch trên lý thuyết. Nhưng thực tế lại khác.

Valverde ghi hat-trick giúp Real Madrid đè bẹp Man City tại Bernabeu.

Manchester City để lộ quá nhiều khoảng trống phía sau hàng thủ. Khi Real Madrid đoạt lại bóng, họ có cả một khoảng sân rộng phía trước. Điều đó giống như một lời mời. Và Real Madrid chưa bao giờ từ chối những lời mời như vậy.

Bàn thắng đầu tiên đến từ một pha bóng cực kỳ đơn giản. Thibaut Courtois tung đường chuyền dài từ phần sân nhà. Nico O’Reilly phán đoán sai điểm rơi. Federico Valverde băng xuống phía sau hàng thủ Manchester City.

Chỉ vài giây sau, bóng nằm trong lưới. Guardiola sau trận nói rằng Real Madrid chỉ có ba cơ hội trong hiệp một và ghi ba bàn. Nhưng đó không phải là sự may mắn. Đó là hệ quả của cách Manchester City chơi bóng.

Hàng thủ Man City đứng quá cao. Các hậu vệ không đủ tốc độ để xử lý những tình huống phản công. Khi khoảng trống xuất hiện, các cầu thủ Real Madrid lập tức tăng tốc. Những gì diễn ra ở Bernabeu trở thành môi trường hoàn hảo cho họ.

Real Madrid không cần kiểm soát bóng nhiều. Họ chỉ cần chờ đúng thời điểm. Và khi cơ hội xuất hiện, họ ra đòn với sự lạnh lùng quen thuộc.

Valverde ghi ba bàn chỉ trong hiệp một. Đó là cú hat-trick khiến cả sân Bernabeu bùng nổ. Nhưng quan trọng hơn, nó phơi bày những vấn đề trong hệ thống của Manchester City.

Một câu chuyện quen thuộc

Thất bại này khiến nhiều người nhớ lại bán kết Champions League 2014 giữa Bayern Munich và Real Madrid. Khi đó Guardiola cũng đối diện với kịch bản tương tự.

Real Madrid phòng ngự sâu, chờ phản công và ghi bốn bàn. Sau trận đấu năm ấy, Guardiola nói rằng Real Madrid là những “vận động viên tuyệt vời” với khả năng phản công đáng sợ.

Pep Guardiola phạm sai lầm khi chọn lối chơi tấn công ngay tại Bernabeu.

Mười hai năm sau, câu chuyện gần như lặp lại. Real Madrid vẫn chơi theo cách quen thuộc. Họ chờ Manchester City dâng cao. Sau đó họ tung những đường chuyền vào khoảng trống phía sau hàng thủ.

Thibaut Courtois giải thích rất đơn giản sau trận đấu. “Khi Manchester City chơi tấn công như vậy, sẽ có nhiều khoảng trống hơn. Khi Brahim hay Arda nhận bóng giữa các tuyến và xoay người, phía trước là cả một con đường”, thủ thành người Bỉ nói.

Bóng đá đôi khi phức tạp. Nhưng cũng có lúc rất đơn giản. Real Madrid chỉ cần hai bước: chờ đối thủ dâng cao và tấn công vào khoảng trống. Manchester City vô tình tạo ra môi trường hoàn hảo cho điều đó.

Guardiola không sai khi tin vào triết lý của mình. Chính triết lý ấy mang lại cho ông vô số danh hiệu. Nhưng tại Champions League, đặc biệt là trước Real Madrid, sự trung thành tuyệt đối với triết lý đôi khi lại trở thành rủi ro. Bernabeu một lần nữa chứng minh điều đó.

Guardiola không thua vì thiếu ý tưởng. Ông thua vì không thay đổi ý tưởng khi hoàn cảnh yêu cầu. Và trong bóng đá đỉnh cao, đôi khi chỉ một lựa chọn như vậy cũng đủ để định đoạt cả trận đấu.