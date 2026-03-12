Báo Anh nổi giận với Pep Guardiola

Truyền thông Anh không hài lòng khi Man City thua đậm 0-3 trước Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 12/3.

Pep Guardiola thất vọng sau trận thua. Ảnh: Reuters.

Lối chơi chủ động tấn công của Man City không mang lại hiệu quả, trái lại còn khiến họ nhiều lần rơi vào thế bị động trước những pha phản công sắc bén của đối thủ. Cú hat-trick ngay trong hiệp một của Federico Valverde giáng mạnh vào sự tự tin của Man City, khiến đội khách thi đấu kém hiệu quả trong hiệp hai.

Ngay sau trận đấu, nhiều tờ báo lớn tại Anh đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Pep Guardiola và các học trò. Tờ Telegraph nhận định Man City bị Real Madrid “xé toang” trong một trận đấu mà họ gần như không thể chống đỡ trước sức ép của đội chủ nhà.

Trong khi đó, The Guardian cho rằng Man City bị “hủy diệt” là kết cục xứng đáng, đồng thời đánh giá HLV Guardiola “để lộ sự non nớt như một HLV tân binh” khi lựa chọn cách tiếp cận trận đấu quá thiên về tấn công.

Tờ The Sun thậm chí còn bi quan hơn khi cho rằng Man City đang “rơi xuống vực thẳm” trước trận lượt về tại Manchester. Nếu không thể tạo ra màn lội ngược dòng kỳ diệu, đội bóng đang xếp thứ hai tại Premier League sẽ phải nhận thất bại trước Real Madrid lần thứ ba liên tiếp tại Champions League.

Phát biểu sau trận, HLV Guardiola vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và chưa từ bỏ hy vọng. “Bóng đá luôn có những điều bất ngờ. Chúng tôi cần phục hồi và chuẩn bị tốt nhất cho trận lượt về”, HLV người Tây Ban Nha khẳng định.

