Dàn cựu sao Real Madrid bùng nổ cảm xúc sau chiến thắng trước Man City

Chiến thắng ấn tượng 3-0 của Real Madrid trước Manchester City tại Champions League khiến nhiều cựu danh thủ như Gareth Bale, Marcelo, Sergio Ramos và Luka Modric không giấu nổi sự phấn khích.

Valverde ghi hat-trick giúp Real Madrid nhấn chìm Man City 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Đêm Champions League tại Bernabeu không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ Real Madrid trên khán đài mà còn khiến nhiều cựu cầu thủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trong số những người phản ứng sớm nhất có Marcelo. Cựu đội trưởng Real Madrid theo dõi trận đấu và ăn mừng cuồng nhiệt mỗi khi Federico Valverde ghi bàn. Trên mạng xã hội, hậu vệ người Brazil viết đầy cảm xúc: “Valverde, tình yêu của tôi!”.

Sau trận đấu, Marcelo tiếp tục chia sẻ suy nghĩ của mình. Anh ca ngợi màn trình diễn của tiền vệ người Uruguay và khẳng định niềm tự hào khi được là một người hâm mộ Real Madrid.

“Cậu nhóc này thật đặc biệt. Thật tuyệt khi được là CĐV Real Madrid. Giờ tôi có thể ngủ ngon. Hala Madrid và không gì khác”, Marcelo viết.

Gareth Bale, người hiếm khi bình luận về các trận đấu của đội bóng cũ, cũng có phản ứng đáng chú ý. Trên Instagram, cựu ngôi sao xứ Wales đăng bức ảnh chụp cảnh trận đấu đang được chiếu trên TV tại nhà anh. Trong khung hình, con trai Bale mặc áo Real Madrid và chăm chú theo dõi trận đấu. Bale chỉ viết ngắn gọn: “Hala Madrid”.

Luka Modric cũng tham gia vào làn sóng phản ứng sau trận đấu. Tiền vệ người Croatia để lại bình luận dưới bài đăng của một số cầu thủ Real Madrid, trong đó có Vinicius, với lời nhắn: “Trận đấu tuyệt vời!”. Anh cũng gửi biểu tượng ngọn lửa dưới bài đăng của Antonio Rudiger như cách bày tỏ sự phấn khích.

Một cựu đội trưởng khác của Real Madrid là Sergio Ramos cũng tận hưởng bầu không khí chiến thắng. Trung vệ người Tây Ban Nha xuất hiện tại Santiago Bernabéu để trực tiếp theo dõi trận đấu và đăng story trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc anh có mặt trên khán đài.

Những phản ứng của các cựu danh thủ cho thấy sức hút đặc biệt của Real Madrid tại Champions League. Dù không còn thi đấu cho đội bóng, họ vẫn dõi theo từng bước tiến của “Los Blancos” và sẵn sàng chia sẻ niềm vui mỗi khi đội bóng giành chiến thắng ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.