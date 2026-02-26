Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ chức vì liên quan Epstein

Chủ tịch kiêm CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende quyết định từ chức sau điều tra độc lập về liên hệ với Jeffrey Epstein.

Chủ tịch WEF Borge Brende. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Chủ tịch kiêm CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende cho biết sẽ từ chức vào ngày 26/2. Quyết định được đưa ra sau khi diễn đàn này khởi động một cuộc điều tra độc lập liên quan đến mối quan hệ của ông với tội phạm tình dục quá cố người Mỹ Jeffrey Epstein.

Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố các tài liệu cho thấy chính trị gia người Na Uy đã có 3 bữa tối làm việc với Epstein, đồng thời trao đổi qua email và tin nhắn với nhân vật tai tiếng này.

"Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định từ chức Chủ tịch kiêm CEO WEF. 8 năm rưỡi tại đây là quãng thời gian rất ý nghĩa đối với tôi", Brende cho biết.

Thông cáo do WEF đưa ra không đề cập đến Epstein. Tuy nhiên, Brende nói với truyền thông Na Uy rằng ông lấy làm tiếc về cách mình xử lý các mối quan hệ với doanh nhân người Mỹ này và không muốn vụ việc trở thành yếu tố gây xao nhãng đến hoạt động của diễn đàn - đơn vị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Davos hàng năm.

Trước đó, Brende khẳng định không biết về quá khứ và các hành vi phạm tội của Epstein trước lần đầu gặp mặt vào năm 2018, đồng thời thừa nhận hối tiếc vì đã không tìm hiểu kỹ hơn.

Trong một tuyên bố riêng, Andre Hoffmann và Larry Fink - đồng Chủ tịch WEF - cho biết cuộc rà soát độc lập do một hãng luật bên ngoài thực hiện về mối liên hệ giữa Brende và Epstein đã hoàn tất và không phát hiện thêm vấn đề nào ngoài những nội dung đã được công bố.

Brende nói với nhật báo kinh doanh Na Uy Dagens Naeringsliv rằng dù cuộc rà soát không phát hiện tình tiết mới nào liên quan đến Epstein, vụ việc vẫn có nguy cơ khiến sự chú ý bị chuyển hướng khỏi các hoạt động cốt lõi của diễn đàn.

"Giống như nhiều người khác, tôi cảm thấy rất khó chịu khi bị liên hệ với Jeffrey Epstein và lo ngại rằng mối quan hệ này có thể bị diễn giải theo cách khác với bản chất thực tế. Đó là câu trả lời thành thật của tôi", Brende nói với tờ báo.

Các tin nhắn giai đoạn 2018-2019 được công bố trong hồ sơ Epstein cho thấy giọng điệu thân mật giữa 2 người. Brende từng gọi Epstein là "một chủ nhà xuất sắc" và nhắn "nhớ ngài" sau một bữa tối có sự tham dự của Epstein, cựu cố vấn của Tổng thống Trump là Steve Bannon và một cựu bộ trưởng Na Uy. Lần liên lạc cuối cùng giữa 2 người diễn ra một tuần trước khi Epstein bị bắt vào năm 2019.

Alois Zwinggi, một lãnh đạo WEF, sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm CEO tạm quyền. Hội đồng Ủy thác của diễn đàn sẽ giám sát quá trình chuyển giao, đồng thời lên kế hoạch tìm người kế nhiệm chính thức.