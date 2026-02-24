Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vượt 5.000 tỷ USD

Dù phải đối mặt với nhiều khủng hoảng, Đức vẫn giữ vững vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới với tổng sản phẩm quốc nội vượt 5.000 tỷ USD.

Trong năm 2025, Đức giữ vững vị thế là nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới với GDP vượt 5.000 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Báo cáo của Viện Kinh tế Đức (IW) mới đây cho thấy trong năm 2025, bất chấp cuộc khủng hoảng kéo dài và mức tăng trưởng kinh tế tối thiểu, Đức vẫn là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Theo các tính toán của IW, tổng sản phẩm quốc nội của Đức đạt khoảng 5.100 tỷ USD năm ngoái. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 30.779 tỷ USD , còn Trung Quốc đứng thứ 2 với 19.533 tỷ USD và Nhật Bản đứng thứ 4 với 4.431 tỷ USD .

Hiện, Nhật Bản đang phải đối mặt với những thách thức tương tự như chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu gia tăng, cạnh tranh ngày càng lớn (đặc biệt từ Trung Quốc) và dân số già hóa. Năm 2024, Đức đã vượt Nhật Bản để giành lại vị trí thứ 3 trong số các nền kinh tế có GDP cao nhất thế giới.

IW lưu ý rằng cả Đức và Nhật Bản đều đã đánh mất đà tăng trưởng so với 2 nền kinh tế dẫn đầu trong một thời gian dài. Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn nhờ dẫn đầu trong phát triển công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như thị trường nội địa có quy mô lớn.

Theo tính toán của IW, nhờ nền tảng công nghiệp ổn định, lực lượng lao động có tay nghề cao và hoạt động nghiên cứu mạnh mẽ, Đức có khả năng giữ vững vị trí thứ 3 trong năm nay.

Tuy nhiên, viện cũng ước tính rằng vào cuối thế kỷ này, Đức có thể bị Ấn Độ vượt mặt, nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế và dân số mạnh mẽ của quốc gia Nam Á. Vì vậy, Đức cần tiếp tục phát triển quan hệ thương mại với Ấn Độ trong thời gian tới.

Mặt khác, tâm lý kinh doanh tại Đức cũng tăng nhẹ, vượt kỳ vọng trong tháng 2, đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2025 và qua đó cho thấy nền kinh tế Đức đang bắt đầu chuyển biến tích cực, theo Reuters.

Ifo - viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu tại Đức cho biết chỉ số môi trường kinh doanh của nước này đã tăng từ 87,6 lên 88,6 trong tháng 2. "Các dấu hiệu phục hồi đầu tiên đang xuất hiện trong nền kinh tế Đức", Clemens Fuest, Chủ tịch Ifo, nhận định.

Sebastian Wanke, chuyên gia kinh tế cấp cao tại KfW, nhận định với lượng đơn hàng mới trong lĩnh vực sản xuất tăng mạnh, việc chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tăng là điều đã được dự báo từ trước.

Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức đã tăng bất ngờ trong tháng 12/2025, đạt mức tăng mạnh nhất trong vòng 2 năm qua. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) tổng hợp của Đức cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng (tính đến tháng 2), nhờ sự cải thiện của lĩnh vực dịch vụ và lần mở rộng sản xuất đầu tiên sau hơn 3,5 năm.

Tuy nhiên, ông Carsten Brzeski, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại ING, cảnh báo rằng sự bất định mới về thuế quan sau thay đổi chính sách của Mỹ, đồng euro mạnh lên và thời tiết mùa đông khắc nghiệt gần đây tạo ra một loạt rủi ro tiềm ẩn đối với triển vọng kinh tế.