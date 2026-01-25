Chuyên gia Đức kêu gọi rút hơn 1.200 tấn vàng dự trữ khỏi Mỹ

Nhiều chuyên gia kinh tế Đức kêu gọi nước này sớm đưa toàn bộ vàng dự trữ đang ký gửi tại Mỹ về nước, trong bối cảnh địa chính trị đang nhiều biến động khó đoán.

Ngày càng có nhiều chuyên gia kinh tế, chính trị gia Đức lên tiếng ủng hộ phương án chuyển hàng tấn vàng dự trữ ở Mỹ về nước. Ảnh: Reuters.

Đức hiện là quốc gia sở hữu dự trữ vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, với tổng giá trị gần 450 tỷ euro. Trong số này, khoảng 37%, tương đương 1.236 tấn vàng trị giá 164 tỷ euro, đang được lưu giữ tại kho của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở New York. Phần còn lại chủ yếu được cất giữ tại Ngân hàng Trung ương Đức ở Frankfurt và Ngân hàng Trung ương Anh tại London, theo The Guardian.

Ông Emanuel Mönch, kinh tế gia hàng đầu kiêm cựu trưởng bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank), lên tiếng rằng việc tiếp tục lưu trữ lượng lớn vàng tại Mỹ là quá rủi ro trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay. Theo ông, để tăng cường tính tự chủ chiến lược và giảm phụ thuộc vào Mỹ, Bundesbank nên cân nhắc nghiêm túc phương án hồi hương vàng dự trữ.

Quan điểm này nhận được sự ủng hộ từ một số chuyên gia và tổ chức tài chính khác tại Đức như ông Michael Jäger, Chủ tịch Hiệp hội Người nộp thuế Đức và châu Âu, khi ông nhấn mạnh Berlin cần hành động sớm, đặc biệt khi Mỹ từng công khai ý định kiểm soát Greenland.

“Tổng thống Mỹ Donald Trump là người khó đoán và luôn tìm cách tạo lợi ích kinh tế cho Mỹ. Điều đó khiến vàng của Đức không còn an toàn tuyệt đối trong các kho của Fed”, ông Jäger nhận định. Đồng thời, ông cho rằng nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, nguy cơ Bundesbank gặp khó khăn trong việc tiếp cận số vàng ký gửi ở Mỹ là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Vị chuyên gia này cho biết đã gửi thư kiến nghị tới Bundesbank và Bộ Tài chính Đức từ năm ngoái, với lời kêu gọi “đưa vàng của chúng ta về nước”.

Trước đây, đề xuất hồi hương vàng chủ yếu được nhắc đến bởi đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD). Tuy nhiên, thời gian gần đây, chủ đề này ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc thảo luận chính trị chính thống.

Bà Katharina Beck, nghị sĩ đảng Xanh đối lập, cũng ủng hộ việc thu hồi vàng, cho rằng vàng dự trữ là “mỏ neo quan trọng của sự ổn định và niềm tin, không nên trở thành quân cờ trong các tranh chấp địa chính trị”.

Tuy vậy, vẫn có nhiều ý kiến trái chiều, khi một số chuyên gia cảnh báo việc rút vàng khỏi Mỹ có thể gây tác động tiêu cực, dẫn đến những hệ quả ngoài ý muốn và làm gia tăng căng thẳng chính trị trong bối cảnh vốn đã khó đoán.

Trước động thái của các chuyên gia kinh tế, Ngân hàng Trung ương Đức khẳng định họ vẫn thường xuyên tiến hành kiểm toán số vàng lưu trữ ở nước ngoài. Cùng với đó, Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel nhấn mạnh không có lý do gì để lo ngại về lượng vàng của Đức đang được giữ tại Mỹ.

Bà Frauke Heiligenstadt, người phát ngôn về chính sách tài chính của đảng Dân chủ Xã hội, dù bày tỏ sự thấu hiểu về lo ngại của các bên về số vàng dự trữ, cũng đồng tình rằng không cần phải hoảng loạn. Theo bà, việc phân bổ dự trữ vàng hiện nay là hợp lý, khi hơn một nửa được lưu giữ tại Frankfurt, đảm bảo khả năng chủ động của Đức trong mọi tình huống. Việc giữ một phần vàng tại New York vẫn có ý nghĩa trong bối cảnh Đức, châu Âu và Mỹ có mối liên kết chặt chẽ về chính sách tài chính.