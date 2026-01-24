Xu hướng mua vàng Tết Bính Ngọ khác gì những năm trước?

Người tiêu dùng ngày càng chuộng vàng trang sức trong dịp sắm Tết bởi vừa có giá trị tích sản lẫn làm đẹp, đồng thời đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm mua sắm và uy tín thương hiệu.

Không khí mua sắm tại các tiệm vàng ở TP.HCM và nhiều thành phố lớn đã nhộn nhịp nhiều ngày trước giáp Tết Bính Ngọ. Theo các nhà bán lẻ, giá kim loại quý liên tục tăng và xô đổ hàng loạt kỷ lục mới giúp thị trường sôi động hơn các năm trước. Bên cạnh đó, nhu cầu sản phẩm cũng có sự dịch chuyển rõ rệt hơn, thay vì mặc định chọn vàng miếng và nhẫn trơn thì nay vàng trang sức ngày càng chiếm ưu thế.

Bà Quế, chủ một tiệm vàng trên đường An Dương Vương (quận 5 cũ) cho biết trang sức vàng chiếm khoảng 60% mặt hàng bán ra trong giai đoạn cận Tết năm nay. Trước đây, tỷ lệ chỉ khoảng 20-30%, nhưng con số tăng dần đều qua từng năm cho thấy nhìn nhận của người tiêu dùng về trang sức vàng thay đổi nhanh chóng.

"Vài năm trước, khách gần như chỉ hỏi vàng miếng và nhẫn. Nhưng bây giờ, họ dành nhiều thời gian quan sát mẫu mã, hỏi thăm ý nghĩa thiết kế chứ không chỉ chú ý đến giá, hàm lượng hay trọng lượng", bà Quế kể.

Trang sức vàng 99% là một trong những lựa chọn dành cho khách hàng. Ảnh: Quang Hùng.

Đồng quan điểm, đại diện một hệ thống kim hoàn lớn tại TP.HCM cho biết quan niệm mua vàng đầu năm để lấy may vẫn giữ nguyên, nhưng cách mua đã thay đổi. Thay vì xem trang sức vàng là phụ kiện đơn thuần, người tiêu dùng hiện nay nhìn nhận đây như một tài sản có thể linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng. Giá trị kinh tế gắn chặt với hàm lượng vàng, dễ bảo quản và gần như không hao mòn theo thời gian như nhiều sản phẩm làm đẹp khác. Khi cần, người tiêu dùng có thể bán lại với tính thanh khoản cao.

Xu hướng này càng được củng cố trong bối cảnh thị trường kim loại quý trong và ngoài nước vừa trải qua một năm biến động mạnh. Giá vàng thế giới có thời điểm lên sát ngưỡng 5.000 USD /ounce, vượt xa mọi dự báo của giới chuyên gia, khi dòng tiền đổ vào các tài sản trú ẩn trước rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát. Trong nước, giá vàng thường xuyên chứng kiến nhịp tăng phi mã, đến nay đã vượt 170 triệu đồng mỗi lượng, tăng khoảng 90% so với đầu năm.

"Diễn biến này khiến tâm lý tích lũy vàng lan rộng, không chỉ ở nhóm trung niên mà cả người trẻ. Một món trang sức vừa đeo trong dịp lễ Tết, vừa là khoản để dành cho gia đình có thể xem là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh giá vàng neo cao và còn nhiều yếu tố hỗ trợ đà tăng trong tương lai", đại diện một hệ thống kim hoàn nhận định.

Đồng vàng kỷ niệm "Thập Nhị Linh Thú" đang được khách hàng yêu thích nhờ sự tinh tế và ý nghĩa bền lâu. Ảnh: Tấn Kiệt.

Sự lên ngôi của vàng trang sức trong dịp Vía Thần Tài hàng năm và mùa mua sắm Tết Nguyên đán năm nay cho thấy thay đổi đáng kể trong tư duy tiêu dùng, từ "mua để cất" sang "mua để dùng và giữ". Chính sự thay đổi hành vi tiêu dùng đang tạo nên một "cuộc cách mạng" về chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp kim hoàn.

Thay vì cạnh tranh về giá giao dịch vàng miếng và nhẫn trơn, nhiều đơn vị chú trọng đồng bộ trải nghiệm từ tư vấn, thiết kế đến dịch vụ hậu mãi, đặc biệt trong mùa cao điểm sắm Tết. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, uy tín thương hiệu và năng lực chế tác trở thành yếu tố then chốt khi khách hàng lựa chọn nơi mua vàng dịp này.

Với các thương hiệu lớn, việc đảm bảo minh bạch về giá, chính sách thu mua và bảo hành rõ ràng ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Nhiều khách hàng cho biết họ sẵn sàng trả thêm phí để đổi lấy sự an tâm về chất lượng và khả năng giữ giá theo thời gian.

Theo đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào thế mạnh phát triển các dòng sản phẩm vàng trang sức vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa phù hợp với mục tiêu tích lũy của nhiều nhóm khách hàng. PNJ mới ra mắt hàng loạt bộ sưu tập cho Tết Bính Ngọ với đa dạng phân khúc, từ các sản phẩm mang tính biểu tượng đến những thiết kế hiện đại, trẻ trung.

Blindbox Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc lấy cảm hứng từ trend “xé túi mù” được nhiều khách hàng lựa chọn. Ảnh: Tấn Kiệt.

Các bộ sưu tập như Kim Bảo Như Ý, Lucky Mickey, Turning Gold, Thập Nhị Linh Thú hay Thiên Mã Đăng Hoa đều khai thác khéo léo yếu tố văn hóa, dân gian truyền thống, gửi gắm những thông điệp về tài lộc, công danh, sức khỏe và hạnh phúc gia đình.

Việc lồng ghép câu chuyện văn hóa vào thiết kế giúp trang sức không chỉ là món đồ làm đẹp, mà còn mang ý nghĩa tinh thần, phù hợp với nhu cầu mua sắm đầu năm của người Việt. Đây là yếu tố giúp vàng trang sức giữ được sức hút so với các sản phẩm tiêu dùng làm đẹp khác.

Món quà ý nghĩa gửi gắm lời chúc thăng tiến sự nghiệp, tài lộc cho năm mới. Ảnh: Quang Hùng.

Điểm nhấn trong mùa Tết và Vía Thần Tài năm nay là bộ sưu tập Blindbox Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc lấy cảm hứng từ "xé túi mù". Thay vì chọn mẫu theo cách truyền thống, khách hàng sẽ có trải nghiệm mua sắm độc đáo, nơi yếu tố bất ngờ và cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Theo PNJ, ý tưởng này nhằm biến khoảnh khắc mua sắm thành một hành trình đón nhận may mắn, thay vì chỉ là giao dịch mua bán đơn thuần.

Chiến lược sản phẩm của PNJ năm nay cũng hướng đến nhiều tệp khách hàng. Doanh nghiệp ưu tiên các thiết kế nhỏ gọn, năng động, bắt kịp xu hướng và phân khúc vừa túi tiền để phục vụ Gen Z. Đối với khách hàng Gen Y quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh cá nhân, sản phẩm được chế tác độc đáo, mang thông điệp về vẻ đẹp tự tin và khẳng định cá tính. Riêng với tệp khách hàng lớn tuổi, PNJ chú trọng xây dựng danh mục sản phẩm có khả năng tích lũy và câu chuyện ý nghĩa đằng sau.

Trong bối cảnh thị trường vàng biến động mạnh, đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia cùng khuyến nghị người tiêu dùng cân nhắc lựa chọn những thương hiệu có uy tín, đảm bảo tính minh bạch về giá và chính sách hậu mãi rõ ràng. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ quyền lợi lâu dài, đặc biệt với những người mua vàng trang sức không chỉ để làm đẹp, mà còn coi đây là một phần trong kế hoạch tích lũy đầu năm.