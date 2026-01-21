PNJ muốn tăng vốn lên hơn 5.100 tỷ đồng

PNJ dự kiến phát hành hơn 170 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 3.413 tỷ đồng lên trên 5.100 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng lên hơn 5.100 tỷ đồng. Ảnh: PNJ.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó đáng chú ý là phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hiện PNJ có vốn điều lệ 3.413 tỷ đồng , tương ứng hơn 341 triệu cổ phiếu đang lưu hành và gần 170.000 cổ phiếu quỹ.

Theo phương án trình cổ đông, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 170,5 triệu cổ phiếu, tương đương 50% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng lên hơn 5.100 tỷ đồng . Thời gian triển khai được lên kế hoạch trong quý I-II/2026.

Song song với kế hoạch tăng vốn, PNJ cũng duy trì chính sách cổ tức tiền mặt. Cụ thể, ngày 28/1 tới đây, doanh nghiệp sẽ chi khoảng 341 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Danh sách cổ đông hưởng quyền đã được chốt trước đó vào ngày 12/1.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý III/2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 8.136 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế trong quý của công ty đã tăng gấp 2,3 lần, đạt 496 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.353 tỷ đồng , giảm 13%, song lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 1.610 tỷ đồng , tăng gần 17%. Như vậy, sau 3 quý, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2025.

Theo báo cáo phân tích mới đây của Mirae Asset, việc Chính phủ tăng cường kiểm soát và siết chặt tính pháp lý của nguồn cung vàng trên thị trường được dự báo tạo áp lực đáng kể lên hoạt động của các tiệm vàng nhỏ lẻ. Trong bối cảnh đó, PNJ với nền tảng pháp lý minh bạch, hệ thống quản trị và tuân thủ đầy đủ được đánh giá sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ rệt, qua đó có cơ hội mở rộng thị phần.

Mirae Asset cho rằng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của PNJ cao hơn tăng trưởng doanh thu, phản ánh kỳ vọng biên lợi nhuận tiếp tục được cải thiện. Việc tinh giản và tối ưu hóa mạng lưới cửa hàng tiếp tục giúp duy trì hiệu quả vận hành. PNJ không cần mở rộng quy mô quá nhanh nhưng vẫn gia tăng hiệu quả trên từng điểm bán, nhờ lợi thế thương hiệu, cơ cấu sản phẩm.

Với những yếu tố trên, Mirae Asset dự phóng doanh thu năm 2026 của PNJ đạt khoảng 41.000 tỷ đồng , tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 3.080 tỷ đồng , tương ứng mức tăng trưởng gần 28% so với năm 2025.